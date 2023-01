Ti kameny očistili a osvítili už ve čtvrtek, protože pro Židy začíná nový den západem slunce. „Připomínáme si to tedy už pár hodin před půlnocí. Třebíč by přitom neměla být jediná. Připomínat minulost by si tímto způsobem měli i v dalších evropských městech,“ přiblížil muž z Předína, který kameny zmizelých prozářil. Své jméno si nepřál zveřejnit, redakce jej však zná.