„Řekl jsem, že si myslím, že asi skoro všichni Slováci až na pár výjimek jsou v klášteře homosexuálové. Důrazně jsem prohlásil, že nemám nic proti homosexuálům jako takovým a proti Slovákům jako takovým! Důrazně jsem to třikrát opakoval. Ano tato věta vyšla z mé emotivní dikce proslovu a veliké naštvanosti, že je to zase Slovák, řeholník. Tak jako Marek Šavel, který si vzal život utopením v roce 2016,“ přiznal děkan Bárta.

Následně se za svá slova musel omlouvat, protože se proti němu ohradili někteří farníci.

„Omlouvám za tuto citaci, za toto nepodložené tvrzení z mé strany a žádám všechny v klášteře, kteří se cítí být poškozeni mým vyjádřením o odpuštění a vás věřící také. Omlouvám se!“ napsal v prohlášení uveřejněném na webových stránkách ledečské farnosti.

Kněz z želivského kláštera, který uřízl muži varle, byl oblíbený u rodin s dětmi

„Bylo velmi nešťastné, že hodil všechny do jednoho pytle. Papež František zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat. Pan Bárta by udělal nejlépe, kdyby se omezil na jedno kázání, které by bylo krátké, a tak jak to má být duchovně zaměřené,“ napsal například v diskuzi pod omluvným článkem jeden z nich pod pseudonymem Farník.

Želivský opat Jáchym Šimek na dotaz Deníku nereagoval. Už v minulosti ale odmítl cokoli komentovat s tím, že případ vyšetřuje policie. Opatství pouze vydalo stručné prohlášení, v němž garantuje, že obviněný kněz byl postaven mimo kněžskou službu a je v podstatě v domácím vězení.

„Součástí této záruky je striktní omezení jeho pohybu na uzavřenou část kláštera, neustálý dohled a spolupráce s vyšetřujícími orgány a soudem přiděleným probačním úředníkem. Tyto závazky bez výjimky plníme, a proto je vyloučeno, že by kněz mohl vystupovat na veřejnosti, a navíc sloužil mše,“ zopakoval opat Jáchym.

Ledečský děkan šel ale ve svém proslovu dál. Kromě toho, že zveřejnil celé jméno obviněného pětatřicetiletého kněze, odsoudil stanovisko Kanonie premonstrátů v Želivě, které spočívalo v tom, že jejich spolubratr nebyl obviněn ze žádného trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

„Ať je právní dikce jakákoli, ta věta je strašná a nesouhlasím s ní,“ konstatoval děkan Bárta.

Želivský kněz, který uřízl muži varle, byl postaven mimo službu

Kněz byl obviněn ze zločinu neoprávněného odebrání tkání a orgánů, za což mu hrozí až osm let vězení. Na případ polici upozornila nemocnice, která muži musela ošetřit neodborně provedenou a zhnisanou ránu mezi nohama. Událost se měla stát už v loňském roce v obci Tři Sekery na Chebsku. Zákrok měl být podle zveřejněných informací proveden bez anestezie. Muži se údajně poznali na internetu, kde si psali ve skupině lidí vyznávajících extrémní sadismus. Podle informací Deníku se měl kněz při výslechu před soudcem, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby, částečně k činu doznat. Další důkazy, jako například chirurgické nástroje, měli detektivové zajistit při domovní prohlídce.

Královehradecké biskupství, které ihned po provalení kauzy nechalo obviněného kněze zbavit kněžství, nemůže ze své pozice nic jiného pro uklidnění napětí dělat.

„Případ kněze absolutně nespadá do naší gesce. Želivská kanonie premonstrátů je zcela samostatný právní subjekt, který nemá s Královéhradeckou diecézí nic společného, vyjma toho, že stojí na území diecéze,“ okomentoval dění mluvčí diecéze Pavel Jakub Sršeň a dodal, že biskupství nemůže, jakkoliv zasahovat do chodu kanonie.

Želivský kněz, který uřízl muži varle, je opět v klášteře: lidé jsou znepokojení

„Jediné, co jsme mohli a také okamžitě udělali je, že byl dotyčný kněz diecézním biskupem ihned zbaven veškeré kněžské služby, kterou na území diecéze vykonával. K případu se nebudeme vyjadřovat, protože je stále ve vyšetřování policie,“ ukončil Sršeň.

Podle děkana Bárty z Ledče potřebuje želivská kanonie hlubokou katarzi. Opat Jáchym na to nereagoval. Nová volba želivského opata by se měla konat letos. Ten současný se nepotýká jen s aktuálním skandálem, ale i s vážnými zdravotními problémy.