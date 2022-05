Neblahou zkušenost s morem má také Jiří Zavřel z Radešínské Svratky na Žďársku. Před několika lety se s ním sám v chovu potýkal. Oddechl si proto, že se tentokrát podezření na výskyt moru v jeho okolí nepotvrdil. „Pro včelaře je nákaza nepříjemná. Museli jsme tehdy včelíny zlikvidovat. Všechna stanoviště bylo potřeba spálit. Až pak jsme mohli postavit nová. Ta bakterie je ke všemu velmi odolná,“ zavzpomínal včelař, co všechno dokáže mor způsobit.

Humpolec plánuje odkoupit Spolkový dům z devatenáctého století

Výskyt nemoci pečlivě kontroluje předseda včelařské organizace v Havlíčkově Brodě Miroslav Novák. „Je to problém, i když nemáte včely přímo nakažené. Na stanovišti musíte mít všechno. Týká se to správného oblečení, medometu i dalších zařízení. Celkově je to velká finanční ztráta,“ upozornil Novák s tím, že by v žádném případě mor nepodceňoval. „Může se to zhoršit, pokud lidé nedodrží pásma a budou převážet zařízení, včelstvo i med načerno,“ posteskl si.

Podle ekonoma Evžena Báchora se mor na cenách medu neprojeví. „Ohnisko by muselo být větší, aby to vedlo ke zdržování. Na cenu to nebude mít takový vliv,“ ujistil ekonom, který sám včelaří. Naopak si pochvaluje, že v zimě k úhynům včel nedošlo. „Medu by mělo být dost. Bude stát kolem dvou set korun. Letošní rok se jeví dobře, jsem optimistou,“ odhalil Báchora svoji předpověď.

Největší stáčení medu začíná od začátku června. Báchora proto varuje, že se do té doby může ještě leccos změnit. „Může se stát, že přijdou deště nebo prudké ochlazení. To by ještě mohlo úrodě medu ublížit. Nemusel by ho pak být dostatek,“ dodal ekonom.