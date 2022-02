První vesnicí, kterou poutníci vjíždějící do žďárského panství od Brna viděli, byla Zvole. Stál zde gotický kostelík z počátku čtrnáctého století. Své nejlepší časy měl už za sebou. „Poslední majitel Zvole odkázal svůj majetek žďárskému klášteru. Vesnice se tak stala součástí žďárského panství. Původní kostel byl zchátralý, proto se rozhodlo o jeho rekonstrukci,“ zapátral v historii průvodce Ivo Svítil.

Na jeho místě vznikl kostel svatého Václava, barokní perla Vysočiny, která letos oslaví tři sta let od vysvěcení a jejíž autorem je zmíněný Santini. Ten se pak podílel i na unikátních stavbách v Bobrové, Obytčově a posléze i na Zelené hoře. A díky historickému rozhodnutí tehdejšího opata Václava Vejmluvy slaví letos významné výročí všechny Santiniho stavby na Žďársku.

Právě díky němu se může Vysočina, potažmo Žďársko chlubit těmito ojedinělými stavbami. „Vejmluva totiž pozval Santiniho na klášterní panství v době, kdy se stal novým opatem žďárského cisterciáckého kláštera. Jejich spolupráce pak trvala dalších sedmnáct let,“ doplnil Svítil.

Nevšední architektura, která tak přitahuje návštěvníky z blízkého i dalekého okolí, měla za úkol jediné: ohromit a šokovat svojí barokní nádherou.

Chrám v dnešní podobě postavili v letech 1713 – 1717. Na vysvěcení se ale záměrně čekalo, a to až do doby, kdy budou hotové všechny rozpracované kostely od Santiniho. „Opat tak docílil nebývalé události, ke které nedošlo nikdy v dějinách českého království. Během deseti dní barokní slavnosti vysvětil olomoucký biskup všechny zmíněné kostely. Stalo se tak roku 1722,“ upozornil Svítil.

Tři sta let od vysvěcení tedy v letošním roce neslaví jen poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale i další církevní budovy od Santiniho. „O výročí Zelené hory vím, ale o tom, že tolik let uplynulo od vysvěcení i ve Zvoli, to jsem neměl tušení. Rozhodně jde o zajímavou věc a jen dokazuje Santiniho genialitu,“ zdůraznil Radek Sláma z Novoměstska.

Kostel svatého Václava je dominantou Zvole. Má půdorys řeckého kříže, jehož ramena jsou konvexně ukončena. Východní rameno je prodlouženo a svázáno dvojicí věží, které svírají pravoúhlý prostor sakristie, jak bylo u Santiniho zvykem.

Stavba je chráněnou kulturní památkou. Díky jeho umístění přímo v centru obce a v těsné blízkosti hlavní silnice mohou jeho krásu obdivovat i projíždějící. „Kostel znám. Dlouho jsem ale nevěděla, že jeho autorem je právě Santini. Do Zvole jezdíme na pouť a pokud je ta možnost, snažíme se dostat i do kostela. Jako malá jsem se i jednou dostala na věž. Je z ní krásný výhled do okolí obce,“ sdělila s úsměvem Vlasta Dvořáková z Bystřicka.