Molo je úzké, vstup do lodi ještě užší. Ženské části cestujících nezbývá, než se nechat lehce šlehnout pomlázkou přes pozadí. „Mně už to stejně nepomůže, nemusíte se namáhat,“ ozývá se jedna paní.

Kapitán s kormidelníkem se ale řídí zásadou padni komu padni, a tak ani tato dáma tradici neunikne. Nutno ale poznamenat, že se vždy jedná jen o jemné pohlazení – už také z toho důvodu, že dámy na palubu vstupují s manžely. Ti ale proti tomuto přivítání nijak neprotestují, spíše naopak. Většina se při pohledu na své krásné polovičky dobře baví.

Velikonoční plavba na lodi Horácko začíná. Je pravda, že až na několik drobností se nijak zvlášť neliší od běžných víkendových cest po „Horáckém moři“, jak se také nazývá Dalešická přehrada. Jen na lodi tentokrát nechybí zajíc s vajíčky a již zmíněné pomlázky. „Musíme přece mít jistotu, že nám ty ženy nezestárnou. Tak jsme se na ně jako každý rok o Velikonocích připravili,“ usmívá se kapitán Milan Jahoda.

Někteří lidé pojímají Velikonoce jako ideální čas pro poznávání českých krajů. Mezi takové patří například Sekerovi z Hradce Králové. „Přes svátky jsme si udělali výlet do Třebíče a okolí. Navštívili jsme také Telč nebo Jaroměřice nad Rokytnou. A v mapě jsme uviděli Dalešickou přehradu, tak jsme si řekli, že to na závěr zkusíme,“ popisuje Vladimír Sekera. „My takhle o Velikonocích vyjíždíme pokaždé. U nás v Čechách ty svátky už upadají. Tady na Moravě je to trochu lepší,“ dodává Sekera.

Všichni cestující zatím zůstávají na vnitřní palubě a kochají se pohledem na břehy zpoza oken. Mezi zhruba pětadvacítkou pasažérů jsou i dva páry z Velkomeziříčska. Na otázku, zda se dámy nechtěly na lodi schovat před koledníky, se dostává souhlasu. „Ale jak jste viděl, stejně jsme tomu neunikly. Celé roky jsme s manžely bývali doma, ale dnes jsme konečně vypadli z chalupy. A udělali jsme dobře – i navzdory tomu kolednickému vstupu na palubu,“ směje se paní Marie.

Dobrou náladu nekazí ani drobný déšť, který se v podobě kapek zrcadlí na oknech. Jakmile ale loď dorazí ke Koněšínu, jako by zázrakem pršet přestane a na obloze se objeví sluníčko. Horní paluba je během chvíle zaplněná. Cestující nastavují tváře slunečním paprskům a se zájmem si prohlíží pusté břehy. Rybáři by se dali spočítat na prstech jedné ruky, jinak je okolí přehrady prázdné. „Je to tu úplně jiné než třeba na Vranově. Tam je spousta chat, tady je to divočejší,“ podivuje se Marta Novotná, která si s rodinou na Dalešickou rodinu udělala výlet ze Znojemska.

V Třesově loď zastavuje a nastupují další dva výletníci. Mladý pár – takže ani slečna neunikne omlazení. „A to jsem myslela, že budu mít dneska klid,“ podotýká, když ji kapitán a kormidelník vítají na lodi s pomlázkami v rukou. Slečnin přítel kráčí za ní a zjevně se nečekanou situací velice dobře baví.

Loď se vrací zpět do přístaviště v Kramolíně. Kapitán s kormidelníkem vyskakují na molo, přivazují loď – ale ani tentokrát dámy neodejdou jen tak. „Děkujeme za návštěvu a určitě přijďte zas,“ volá za nimi kapitán Milan Jahoda třímaje v ruce pomlázku ozdobenou několika pentličkami.