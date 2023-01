Věznice vybrala pro volby prezidenta velkou společenskou místnost, protože do menších prostor by se voličky, komise i urna s plentou nevešly. Ženy u sebe nemohou mít občanské průkazy. Při příchodu do místnosti jen ohlásí jméno. Zaměstnanec věznice najde jejich občanku v kartotéce a potvrdí totožnost. Velkým oknem je vidět na dvůr, stojí tam neuvěřitelně dlouhá řada žen a každá má o budoucí hlavě státu svoji představu. Jako například Tereza Langová. „Už jsem jednou volila, a to do Senátu. Chtěla bych, aby nový prezident byl člověk, který chce pomáhat lidem,“ vysvětluje mladičká vězeňkyně. Jedním ze vstřícných kroků budoucí hlavy státu by podle ní mohla být amnestie. „Doufám, že nakonec bude,“ přiznává Tereza.

Kdo bude nový prezident? Hazardéři riskují miliony, Vysočina si taky vsadila

S podobným přáním přichází do volební místnosti i další odsouzená, Petra Prodanová. „Prezidenta volím poprvé v životě. Rozhodovat jsem se dlouho nemusela. Mám jasno skoro od začátku,“ vysvětluje hovorná černovláska. Prezident by měl být podle ní nejen důstojný, ale měl by se zamyslet nad hospodářskou situací Česka i neúnosnou drahotou. „Amnestii bych uvítala, ale jen nějakou malou. Plošné otvírání věznic, jako to udělal Václav Havel, určitě ne,“ zdůrazňuje odsouzená.

Věznice ve Světlé a volby

Počet odsouzených aktuálně 799 žen

Volit se rozhodlo v obou kolech 522 žen

Zbývající odsouzené jsou cizinky a volit nemohou

V roce 2018 volilo ve Světlé v prvním kole prezidenta 480 žen, ve druhém kole jich volilo nakonec 479.

Hlavu státu volí poprvé i Iveta Voráčková. Také ona si přeje prezidenta důstojného typu s vysokou inteligencí, který dokáže ve státě udržet pořádek a Česko se za něj nebude stydět. O amnestii Iveta Voráčková primárně nestojí. „Za tři měsíce jdu domů, ale kdyby to bylo dřív, rodina by se nezlobila,“ poznamená odsouzená.

Podle mluvčí věznice Lady Příbrské věznice připravuje volby s velkým předstihem. Ženy, které chtějí volit se píšou na zvláštní seznam. „Musejí být občanky České republiky, mít ale platný občanský průkaz nebo pas a s volbou písemně souhlasit,“ upřesňuje Příbrská. Seznamy začala věznice pořizovat už loni v prosinci, podle toho jak ženy do věznice do Světlé přicházejí nebo mizí do civilu.

Měli údajně mučit vězenkyni: soud v Brodě opět zprostil viny dozorce ze Světlé

Že o volbu hlavy státu je mezi odsouzenými velký zájem mluvčí Lada Příbrská chápe. „Očekávají amnestii, hodně o tom mezi sebou mluví,“ poznamená Příbrská. Informace koho volit podle mluvčí získávají odsouzené ženy z médií, hlavně z televize a tisku.