Zahrada otevřela brány. Tradiční výstava se v Havlíčkově Brodě se koná už po osmadvacáté. Každý rok na ni míří tisíce návštěvníků z celého kraje. Svátek kutilů a zahrádkářů trvá v kulturním domě Ostrov a jeho okolí od pátku 21. dubna do neděle 23. dubna.

Zahrada 2023 Havlíčkův Brod | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Hned po otevření se do areálu kolem Ostrova valí davy návštěvníků. Výstava Zahrada je pro Vysočinu totéž jako Matějská pouť pro Pražany nebo Země živitelka pro České Budějovice. Luboš Hanečka, kterému se již podařilo s manželkou projít s davem od pokladny až k pódiu s dechovkou, se tváří spokojeně. „Výstava je pro naši rodinu tradice. Něco koupit na zahrádku, dát si něco na zub a poslechnout muziku,“ vysvětluje, co ho na Zahradu táhne.

Výstavu pořádá společnost Geonova. Vystavovatelé přijeli z celé republiky. Tady se skoro hodí použít název českého filmu Dobří holubi se vracejí. Ti nejvěrnější poslali přihlášky na zahradu už oni na podzim. „Letos tu máme opět asi stovku našich stálých vystavovatelů, kteří do Brodu jezdí každý rok. Za těch skoro třicet let, co výstava trvá, se ale s námi už někteří rozloučili. Je jim sedmdesát až osmdesát let. Náhradu za ně najdeme těžko. Mladým se moc do zahradničení nechce,“ říká hlavní pořadatelka Jana Koubková.

Až ze severní Moravy přijel do Brodu Milan Kocyán. Nabízí pravý domácí český česnek. Voní skoro na dva metry. „Do Brodu jezdím každý rok. Jak na Zahradu, tak na farmářské trhy. Samozřejmě že ten česnek je domácí. Pěstujeme ho třináct let, ale jak to udělat, aby tak dobře vypadal a voněl, neprozradím. To je tajemství. Člověk se nesmí bát k záhonům ohnout,“ usmívá se pěstitel.

Výstava zabírá prostory kolem Ostrova i uvnitř velkého sálu. Jana Koubková připomíná ale, že ve srovnání s minulými ročníky jsou tu přece jen nějaké změny. „Část výstavy je v souladu s moderním trendem ekologie a alternativních energií. Máme tu výrobce solárních panelů, výrobce kontejnerových energeticky soběstačných domků. Firmu, která vyrábí tepelná čerpadla,“ dodává Koubková s tím, že se do Havlíčkova Brodu vrátila po patnácti letech firma z Heřmanova Městce, která nabízí zahradní bazény. Výrobce domků z vyřazených lodních kontejnerů má na výstavě letos skutečně premiéru. Domky vyrábí přímo v areálu bývalého Plastimatu v Havlíčkově Brodě.

Program výstavy Zahrada



Pátek 21. dubna

8.45 až 9.00 – zahájení výstavy

8.45 až 10.00 – dechová kapela Havlíčkobrodská Dvanáctka

14.30 až 16.30 – dechová kapela Rebelka Po celý den – skákací hrad

17.00 – uzavření výstaviště



Sobota 22. dubna

9.00 – otevření výstaviště

9.00 až 10.00 – klaunské a žonglérské vystoupení: klaun Pupa

10.00 až 12.00 – country a bluegrassová skupina Poutníci

12.00 až 14.30 – odpoledne nejen pro děti: klaun Pupa

14.30 až 16.30 – swingový a jazzový orchestr Polenský Big Band

17.00 – uzavření výstaviště



Neděle 23. dubna

9.00 – otevření výstaviště

10.00 až 12.00 – folková kapela Trubci

13.00 až 15.00 – dechová kapela Lučanka (o přestávce vyhlášení výsledků návštěvnické soutěže)

16.00 – uzavření výstaviště