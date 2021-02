Unikátní závod uspořádal pro malé i velké sportovce i nesportovce novoměstský horolezecký oddíl Trip Team. „Protože to letos se Zlatou lyží neklaplo, rozhodli jsme se pořádat závod Zlatá běžka,“ vysvětlil předseda novoměstského horolezeckého oddílu Jaromír Čejka.

Zlatá běžka byla cílena zejména na děti. Start i cíl našli závodníci za bývalou Turistickou chatou.Závodní okruhy byly barevně rozlišeny podle jednotlivých kategorií. „Mladší kategorie jela střední okruh, starší delší. Na žádost maminek jsme vyznačili i nejkratší okruh s růžovým značením pro ty úplně nejmenší. A na žádost tatínků byla vytvořena kategorie tatínek plus sáňky plus dítě do dvou let. Pro toto „spřežení“ byl určen také růžově značený okruh,“ popsal Jaromír Čejka.

Čas si každý závodník měřil sám a výsledek pak odeslal e-mailem. Pro vítěze jsou připravené také ceny. Ty ale dostanou až poté, co se uvolní vládní opatření.