Vinnetou na Vysočině: rekordman představí unikátní kousky týkající se mayovek

Jak vypadá místo, kde zahynul Vinnetou? Žije syn Old Shatterhanda? Na všechny tyto otázky dost možná může nabídnout odpovědi Jaroslav Maryška. Bude totiž uveden do České knihy rekordů jakožto držitel největší sbírky artefaktů týkajících se postavy Vinnetoua a filmových mayovek. „Pan Maryška shromáždil v průběhu uplynulých let na dva tisíce informací a předmětů, dotýkajících se mayovek,“ informoval Josef Vaněk z Agentury Dobrý den.

Pan Maryška shromáždil v průběhu uplynulých let na dva tisíce informací a předmětů, dotýkajících se mayovek. | Foto: se souhlasem Muzea rekordů a kuriozit

Setkání s rekordmanem proběhne ve čtvrtek sedmnáctého března od deseti hodin v expozici Zlaté české ručičky. „Některé unikátní kousky nám přiveze ukázat, o jiných si s námi popovídá, mnohé si bude moct široká veřejnost i vyfotit,“ dodal Vaněk. A zástupci pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit se zúčastní i jedné další akce. Půjde o charitativní stream na kanálu AC Sparta Praha. Kromě rozhovorů s fotbalisty přijde čas i na povídání s ředitelem Miroslavem Markem. „Řeč bude nejen o kapitole Fotbal v České knize rekordů, o hráčích Sparty, kteří v ní coby rekordmani figurují, ale i o novinkách z pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit, o tradičním festivalu Pelhřimov - město rekordů, který proběhne v červnu, ale také o fandovství,“ řekl Vaněk. Seznam dopravních omezení: Víme, kudy na Pelhřimovsku neprojedete Stream začne v od dnešních sedmi hodin na sparťanském kanále na youtube. V jeho průběhu bude možnost přispět pomocí systému Enigoo na pomoc Ukrajině. Výtěžek Sparta využije na pomoc konkrétním lidem na Ukrajině.