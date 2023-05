Novou ferratu, tedy skalní cestu zajištěnou ocelovým lanem, chystají lezci u Vírské přehrady. S informací přišel Český rozhlas.

Ferraty ve Víru. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V místě již několik let ferraty fungují. První dvě vznikly v roce 2015 Via Ferrata Ledová stěna a Via Ferrata Jezerní stěna. O pět let později přibyla třetí – Via Ferrata Horní vyhlídka.

Nahoru žebříkem i kamennými schody. Vírské ferraty si užívaly hlavně rodiny

Vírské ferraty jsou obtížnosti B/C a C. Mají pomoci zpřístupnit náročný skalní terén široké veřejnosti a zejména dětem a mládeži. Nová farrata má mít obtížnost D.

Zdroj: Youtube