Vylosovaní výherci dostanou od kraje koloběžku

Jubilejního desátého ročníku výzvy Do práce na kole se letos v Kraji Vysočina zúčastnilo 763 lidí. I na této akci se podepsala koronavirová pandemie. Loni se totiž přihlásila více než tisícovka nadšenců, kteří se rozhodli vstoupit do boje s pohodlností a překonat sami sebe. Přesto se i letos do výzvy zapojila všechna okresní města.

Nové koloběžky budou výhercům předány do konce června. | Foto: Kraj Vysočina