Na rozpálené ploše náměstí se nikdo nezdržuje déle, než je nezbytně nutné. Lavičky lemující náměstí mimo stín zejí prázdnotou. Jen z kašny je slyšet křik a smích. Hrají si v ní totiž děti, kterým asi každý dospělý závidí. Útěchou jim může být alespoň mírný vánek, který občas rozrazí dusné horko. „Teplo je velké, ale ještě to jde. Na dech jsem dobrá, takže to zvládám,“ usmívá se sebevědomě důchodkyně Anna Vencálková. A to je Vysočina v porovnání se zbytkem republiky svěží enklávou uprostřed horoucího pekla.