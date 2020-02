Třebaže loni vzrostl počet obyvatelstva Vysočiny o více než čtyři stovky, trend se brzy změní. Úbytek obyvatel, kteří budou na Vysočině doma, navíc bude mít rostoucí tendenci a po roce 2060 bude činit více než 2 600 osob ročně. Změny budou zapříčiněny přirozenou formou. Podle projekce totiž poklesne o čtvrtinu počet narozených dětí a naopak o pětinu vzroste počet úmrtí. Celkový úbytek bude jen mírně brzdit migrace.

Projekce řeší také věkovou strukturu obyvatelstva a stárnutí populace. „Dále poroste podíl obyvatelstva ve věku 65 a více let, které by se v roce 2070 mělo na populaci Vysočiny podílet více než třiceti procenty. To je podíl o polovinu vyšší než v roce 2019,“ uvedl Vlastislav Valda z jihlavského pracoviště ČSÚ s tím, že to bude po Zlínském kraji druhý největší podíl seniorů mezi kraji. Naopak výrazně poklesne podíl osob v produktivním věku, v roce 2070 bude jen 55,6 procenta, o 8,8 procent méně než loni.

S tím souvisí i zvýšení průměrného věku, ten je nyní 42,8 let. Za deset let už bude 45,3 let a dále poroste. Od roku 2055 by se dle projekce měl pohybovat kolem 48 let.

Pohyb obyvatelstva a průměrný věk podle projekce