Mezi nimi byly i paní Michaela, Kateřina a Karolína. Všechny tři prý chodí volit pravidelně i v civilu. „Zapojím se pokaždé, je to občanská povinnost,“ zdůraznila paní Michaela a na svoji fotografii se chtěla hned podívat. „Vypadám na ní líp, než když mě zatýkali,“ komentovala výsledek.

Jak se volí ve vězení? Podle mluvčí věznice Jany Rajdlové úplně stejně jako venku. Jen volební komisi netvoří jen civilové, zástupci politických stran, ale také zaměstnanci věznice. K volební urně se nechodí na radnici, do hasičárny, do kulturáku jako jinde, ale do návštěvní místnosti věznice. Ovšem jeden malý rozdíl tu byl. V době, kdy tři ženy Michaela, Karolína a Kateřina volily v přítomnosti novinářů, ostatní ženy čekaly venku na chodbě. Zatím co před běžnou volební místností někde na úřadě bývá halas, známí lidé se vítají a navzájem si svěřují svoje dojmy, tady vládlo hrobové ticho.

Všechny tři odsouzené věří, že volby mají smysl. Chtěly dát hlas straně, kterou si vybraly a doufají, že může něco změnit. „Myslím, že informací máme dostatek. Máme tu rádio i televizi. I když ta předvolební kampaň je složitá, dá se v tom orientovat,“ poznamenala paní Michaela.

Paní Kateřina si naopak posteskla, že ve věznici je před volbami horší dostupnost informací než venku. Mladá maminka, paní Karolína zdůraznila, že volí proto, že myslí na budoucnost.

Mluvčí věznice Jana Rajdlová popsala, jak taková příprava voleb ve vězení vypadá. „Voleb se mohou zúčastnit ty odsouzené, které splní zákonem stanovené podmínky a současně před hlasováním prokáží předepsaným způsobem svoji totožnost. Zájem volit projevilo z celkového počtu 644 oprávněných voliček 214. Volí se pouze jeden den, a sice v pátek,“ vysvětlila. Voličky jsou zapsány na takzvaný zvláštní seznam.. „Nižší počet žen, které pak ve volbách skutečně hlasovaly, je dán tím, že si některé svůj prvotní zájem zúčastnit se voleb rozmyslely,“ upřesnila.

Všechny tři ženy se svěřily i s tím, podle čeho si svoje kandidáty vybírají a co je jim sympatické a co od „svých“ poslanců čekají. Paní Kateřině s výběrem kandidátů pomohla rodina, chce lepší život. Karolína a Michaela si přejí to samé. „Politici by měli myslet na rodiny. Na matky s dětmi. A také na staré lidi. Důchodová reforma je potřeba a stejně tak je potřeba řešit nezaměstnanost,“ zdůraznily.

Ve srovnání s předchozími volbami do Poslanecké sněmovny byla podle mluvčí Jany Rajdlové v pátek účast odsouzených žen ve světelské věznici nižší. „Před čtyřmi lety podmínky pro účast ve volbách splnilo 811 žen a hlasovalo 275 z nich, tedy třetina oproti letošním 27,6 procent oprávněných voliček,“ poznamenala.