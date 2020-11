„Musíme zabavit hlavně děti, doma se nudí. Snažíme se chodit ven do přírody. Hlavně tam, kde je málo lidí. A taky jezdíme na kole. V okolí je hodně cyklostezek,“ nechala se slyšet Simona Krejčí ze Žďáru nad Sázavou.

Zabavit děti lze i jinak, než dlouhými procházkami nebo jízdou na kole. Mnozí dospělí se na chvíli vrací do časů svého dětství. Vzpomínají na to, co jako malí dělali oni. A pak to učí své potomky. „Doma jsme si vyrobili draka. A pak jsme ho venku pouštěli. To se dětem strašně líbilo. Pouštěli jsme draka vlastně poprvé, dřív na to nikdy nebyl čas. Takže i v tomto případě platí, že všechno zlé je k něčemu dobré,“ usmála se Simona Krejčí.