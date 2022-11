Proč dívka z mostu skočila a za jakých okolností, není dosud jasné. Podle starosty města šlo o místní děvče. „Je to strašná tragédie. Vím, že šlo o mladou dívku z Velkého Meziříčí, ale okolnosti, proč k tomu došlo, neznám. Dá se pouze spekulovat o psychických problémech, ostatně to je důvod, proč takovou věc lidé udělají. Psychické problémy měla i dívka podobného věku, která z mostu skočila před více než deseti lety. Pokud vím, tak tehdy to pramenilo z toho, že na ni zřejmě byly kladeny větší nároky, než byla ochotna snést, a diagnostikovaná absence hormonu štěstí,“ řekl Deníku starosta města Alexandros Kaminaras.

Vedení města už na událost zareagovalo debatou na bezpečnostní radě. „V návaznosti na tuto hroznou událost jsme se domluvili, že se pokusíme obnovit jednání s Ředitelstvím dálnic (ŘSD) a nalézt nějaké řešení, které by pomohlo situaci kolem mostu řešit. Považujeme to za naši povinnost,“ přiblížil starosta Kaminaras.

Podle něj by se mělo najít takové řešení, které by případně odradilo další sebevrahy a také zajistilo lepší bezpečnost pod mostem. „Lidé, kteří se rozhodnou z mostu skočit, ohrožují i bezpečnost ostatních pod mostem. V ohrožení jsou řidiči a cestující v autech i lidé na cyklostezce,“ upozornil Kaminaras.

Ředitelství silnic a dálnic se k jednání nestaví odmítavě. „Byli bychom strašně rádi, kdyby se nám podařilo najít řešení, které by podobné případy minimalizovalo, ale s ohledem na asi pět tisíc mostů ve vlastnictví ředitelství je to skoro nadlidský výkon. Navíc je tu významný prvek, který to vše komplikuje, a to je lidská vynalézavost,“ podotkl mluvčí ředitelství Jan Rýdl.

Jednou z možností, která by mohla přinést nějaký efekt, by mohla být instalace záchytných bezpečnostních sítí. Vše se také odvíjí od finančních možností. Velkomeziříčský most Vysočina má železobetonovou konstrukci. Je dlouhý 426 metrů a vysoký 77,5 metru. Má tři pilíře. Stavěl se šest let a otevřen byl 28. listopadu 1978. Z mostu už skočily desítky lidí.

Debaty o umístění sítí se vedly už před lety. V roce 2013 ŘSD instalaci sítí odmítlo s tím, že je o to nikdo oficiálně nepožádal.

Instalací záchytných bezpečnostních sítí se například zabývá firma Kv Řezáč z Tišnova. „Stačí poslat požadované rozměry a my vám pošleme kalkulaci,“ reagovala pracovnice obchodního oddělení firmy. V současné době stojí metr čtvereční záchytné sítě 174 korun s daní. Jeden provaz pak unese zátěž až 280 kilogramů. Po obvodu sítě je vpletené ocelové lanko, které celou síť zpevní.