Nahodit sváteční oděv a vykročit pravou. Na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod začaly první červnové pondělí státní maturity. Ty letošní se však od těch z předchozích let trochu liší.

Hned u vchodu do školy na studenty čeká školník s digitálním teploměrem. Bez problémů projdou všichni, až na jednoho. „Prvotní měření ukázalo lehce přes sedmatřicet, ale pak už bylo vše v pořádku,“ prozrazuje ředitel školy Jiří Forman. „Kdyby mu teplota neklesla, musel by ze zdravotních důvodů požádat o náhradní termín a jít až v září,“ vysvětluje.

I když se tomuto lehce rozpálenému nešťastníkovi na chvíli orosilo čelo, že ho nepřipustí k maturitě, u ostatních panuje dobrá nálada. „Moc se nebojím, dokonce ani nejsem nervózní,“ svěřuje se studentka Pavlína Klementová.

S ní souhlasí i její spolužák Jan Hnízdil. „Já jsem úplně v klidu. Naopak se docela těším, že budeme mít část maturity z krku,“ říká s úsměvem mladý muž.

Na maturanty zrovna čeká písemná část zkoušky z anglického jazyka. Kvůli, nebo možná spíš díky, koronaviru jim odpadla slohová práce. „Věřím, že pro někoho to je plus, ale podle mě to není tak těžké, že bychom museli vyloženě jásat, že ji nemáme,“ přemítá Honza. „Já se tedy přiznám, že jsem radši, že sloh nepíšeme. Bála jsem se ho totiž nejvíc z celé maturity,“ oponuje Pavlína.

Jako určitý přínos vnímá absenci slohové práce i ředitel školy. „Pro některé je to opravdu výhoda. Jsou totiž i studenti, kteří mají s písemným projevem značný problém,“ směje se Forman.

Na zkoušku z dospělosti však studenti podle vlastních slov přichází dostatečně připravení. „Měli jsme dobrou průpravu v průběhu celého studia, takže nám nic nechybí. Zvládneme to i bez nějaké intenzivní přípravy ve škole,“ věří Pavlína.

„Sice jsme za ty dva měsíce přišli o hodně učiva, ale musím souhlasit, že to pro nás až taková rána není. Učitelé se nám maximálně snažili vyjít vstříc,“ doplňuje Honza.

Oba dva chtějí ve studiu pokračovat a oba si shodou okolností zvolili ekonomické zaměření. Zatímco Pavlína se přijímacím zkouškám vyhne, na Honzu čekají. „Na ně se připravuji o něco důsledněji než na maturitu. Dá se říct, že pravá zkouška z dospělosti teprve přijde,“ líčí Honza.

Ne všichni maturanti ale mají o své další cestě jasno. „Popravdě jsem nad tím ještě neuvažoval. Prvně chci vidět, jak dopadnu tady, a až potom se rozhodnout, co budu dělat dál,“ přiznává jejich spolužák Marek Beran.

Úderem třinácté hodiny už všech padesát studentů, kteří maturují z angličtiny, sedí v lavicích a mlčky poslouchají instrukce učitele: „Hodně štěstí a dejte se do práce.“ A teď už vše záleží jen na nich.

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020:

- celkem maturuje 3 801 studentů

- na gymnáziu: 1 063 studentů

- závěrečné zkoušky v rámci učňovských oborů: 1 513 studentů

- absolutoria na VOŠ: 213 studentů



V ČEM JSOU JINÉ:

- odpadla slohová práce z českého i cizího jazyka

- místo se bude po každém studentovi dezinfikovat

- místnost se musí každou hodinu vyvětrat

- každý student musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory