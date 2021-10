"V bytovkách i v novostavbách žijí lidé, kteří u nás nemají trvalý pobyt. Město na ně nedostává příslušnou část daní, ale oni neplatí za odpady, ani za psa, vysvětlil starosta Bohumír Nikl, proč se radnice ve Ždírci na podzim akci zopakovat.

Podle starosty má být finanční odměna motivací, aby se lidé, kteří nemají ve městě trvalý pobyt, rozhodli do konce roku ke změně. Kampaň Staň se občanem Ždírce, si město vyzkoušelo poprvé před pěti lety. Tehdy se přihlásilo 65 lidí. Radnici to stálo podle Nikla asi 200 tisíc korun, do rozpočtu získala třikrát tolik.

V první vlně využil možnost například Petr Adam. „Zrovna jsme se zařizovali. Přihlásil bych se stejně, ale bonus byl zajímavý,“ konstatoval.

Podle jeho názoru na kampani není nic špatného. „Ti lidé u nás žijí. Mají od města služby a město se o lidi stará. Tak ať se přihlásí natrvalo. Tři tisíce nejsou tolik, abych záviděl,“ poznamenal.

Autorem myšlenky na nákup nových obyvatel je ale Jihlava. Ta akci uskutečnila v roce 2005. Za to se ale stala terčem kritiky okolních měst. To že některý z obyvatel Ždírce o odměnu požádá a slíbí trvalý pobyt, neznamená, že peníze dostane. „Podmínkou pro obdržení třítisícové dotace je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2021 poprvé. Rada města si ale vyhrazuje právo veta,“ upřesnil Nikl.