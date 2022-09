Do poutního kostela na Zelené hoře přišly asi tři stovky lidí. Všichni se chtěli poklonit památce manželského páru, který svůj život zasvětil vzdělávání mladých lidí a také sportu. „Alžběta II. zemřela v šestadevadesáti letech, někdo odejde ve věku mladším o padesát let. Po každém člověku ale zůstává v srdcích ostatních prázdné místo,“ poznamenal během mše svaté farář Záleský.

Mši, která trvala zhruba hodinu, doprovázeli hudebníci a zpěváci na klarinet a varhany. Památce zesnulých se přišli poklonit přátelé, známí i kamarádi. V jejich očích se leskly slzy smutku. „Byli ve všem nejlepší. Byli desetinásobní vítězové v historii žďárské ligy mistrů. Byli všestranní a přátelští. O Markovi každý říkal, že je to zlatá povaha. Pavla byla uzavřenější, ale o to víc byla soutěživá. Byli nám všem sportovním příkladem,“ zavzpomínal na Marka a Pavlu předseda žďárské ligy mistrů Jiří Šustr, který je přesvědčený, že zpráva o jejich smrti zaskočila celý Žďár. „Ještě teď mi chodí hlavou, co se tam stalo. Nikdo tam nebyl, tak ať si ten svůj sportovní sen sní tam nahoře,“ neskrýval slzy dojetí Jiří Šustr.

Po skončení mše se rodina odebrala v průvodu za smutečním vozem na nedaleký hřbitov, kde se s oběma zesnulými rozloučila pouze v úzkém rodinném kruhu.

Co přesně se ve francouzských Alpách letos v červenci manželskému páru přihodilo, nikdo přesně neví. S největší pravděpodobností šlo o souhru nešťastných náhod, které už asi navždy zůstanou tajemstvím. Police ani ministerstvo zahraničí nechce s ohledem na rodinu cokoli komentovat.

„Po ukončení pátrání byl náš zastupitelský úřad v Paříži nadále v kontaktu s rodinou a také s pojišťovnou. Právě s ohledem na rodinu nebudeme zabíhat do větších detailů,“ sdělila Deníku mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.

Taktéž police na Vysočině nebyla sdílnější. „K tomuto smutnému případu jsme přijímali opatření v souvislosti s pohřešováním osob. Aktuální informace o vyšetřování a závěrech francouzské strany nemáme k dispozici,“ dodala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Marek Papoušek zemřel ve svých šestačtyřiceti letech. Jeho žena byla o tři roky starší. Papoušek byl členem pedagogického sboru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou. Pavla Marečková pracovala jako fyzioterapeutka v novoměstské nemocnici.

Na jejich podporu vyhlásila nadace Merebit sbírku, jejíž prostřednictvím mohou lidé podpořit rodinu v těžké chvíli. Číslo účtu, na který mohou lidé posílat své příspěvky, je 2501982590/2010, variabilní symbol 72022. Nadace na svých stránkách garantuje, že celý výtěžek převede v plné výši rodině zemřelých rodičů, po kterých zoufale teskní jejich dvě nezletilé dcery.