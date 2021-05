Zloděj hledal na obecním úřadě zřejmě naši Zlatou cihlu, smějí se Milasínští

Výhra v krajské soutěži vynesla Milasínu před pár lety ocenění Zlatá cihla. A záhy nato byl tamní obecní úřad vyloupen. „V roce 2012 jsme opravili náves. Moc se to povedlo, a tak jsme se rok na to přihlásili do soutěže Kraje Vysočina,“ začala s popisem příběhu s dobrým koncem starostka Milasína Marie Dvořáková.

V roce 2013 vyhrál Milasín Zlatou cihlu v soutěži Vesnice Vysočiny. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Pěkně upravená milasínská náves u poroty zabodovala a obec měla dokonce našlápnuto na vítězství ve finále soutěže Vesnice Vysočiny. „Nechali by nás i vyhrát. Ale protože je naše obec příliš malá a nemohli bychom uspořádat oslavu pro ostatní vítězné obce, tak nám dali „ jen“ cenu Zlatá cihla,“ vysvětlila starostka. Obyvatelé Milasína: V sedmdesátkách bylo pořád co dělat Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník„A na to konto nám vykradli obecní úřad,“ rázně ji doplnil milasínský místostarosta František Šustal. Místní berou příhodu s úsměvem. „Někdo se nám do budovy úřadu vloupal. A rozbil tam skříň. Asi hledal pokladnu. Všichni se tady ale smějeme, že hledali cihlu zlata,“ uvedla věc na pravou míru Marie Dvořáková. Z úřadu se prý tehdy vlastně nic neztratilo. „Ani občerstvení, co jsme tam měli uschované,“ řekla milasínská starostka. „Asi zloději naše pivo nechutnalo,“ podotkl František Šustal. Milého syna našel šlechtický otec na místě dnešního Milasína Přečíst článek › Vandal, kterého policie následně dopadla, pouze rozbil dveře a skříň. „Prý byl už víckrát trestaný. Měli jsme vlastně štěstí, že to tak dopadlo,“ nechala se slyšet Marie Dvořáková.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu