Do skupinky studentů, kteří se rozhodli zužitkovat svůj volný čas a udělat radost lidem z rizikové skupiny, patří například Anna Zajíčková. „Celý nápad vznikl ve chvíli, kdy za námi přišla naše třídní paní profesorka Příhodová, abychom seniorům napsali dopisy. My místo toho přišli s nápadem jim zahrát. Bylo však jasné, že nás dovnitř nepustí, tak jsme se vymysleli koncerty pod okny,“ svěřila se.

„Tuhle partu jsem nemusela nijak přesvědčovat, jdou do každé akce s nadšením a na plný plyn. Myslím, že byli také rádi, že se zvednou od počítačů, plnění úkolů, sejdou se a udělají někomu konkrétnímu radost,“ ocenila jejich třídní učitelka Jaromíra Příhodová.

Premiéře prý předcházelo asi pět zkoušek. „Pořádně jsme netušili, co od toho očekávat. Nevěděli jsme, jak nás budou senioři poslouchat či jestli se k nám přidají. I podle toho jsme ladili správné tempo a tóninu,“ zavzpomínala Anička.

Hned první vystoupení ale sklidilo velký úspěch. „Bylo to úžasné a ti staroušci byli dojatí. Potleskávali si do rytmu a bylo na nich vidět, že jsou plní emocí. Vždy mě potěší, když vidím, jak se mládí propojí se stářím,“ nešetřila slovy chvály Helena Štěpánková, koordinátorka Dobrovolnického centra pro Humpolecko a Světelsko.

V Brodě si přejí hymnu

„I proto jsme se rozhodli repertoár rozšířit o pár písní. Z původních sedmi se stalo jedenáct,“ doplnila Anička. Během vystoupení tak zazní české lidové a country písně, jako je například Okolo Hradce, Na Okoř je cesta nebo Veď mě dál, cesto má.

Teď na ně čeká i jedna výzva. „Ve čtvrtek budou vystupovat u domova důchodců Husova v Havlíčkově Brodě a klienti si řekli o českou hymnu. Jsou to patrioti a moje úžasná parta dobrovolníků jim vyšla vstříc,“ prozradila Štěpánková.

Studenti ale nezpívají jen u domovů důchodců. Zavítali třeba i k Plicní léčebně Humpolec. „Bylo to příjemné, zejména po té dlouhé kulturní pauze. Většina klientů vše sledovala z okna, někteří ale neváhali jít i před budovu. Počasí nám také vyšlo, takže se to všem moc líbilo,“ zhodnotil primář léčebny Zdeněk Beránek.

„U plicní léčebny jsme se setkali s tím, že s námi pacienti i zpívali a pro mě osobně to byl úžasný zážitek. Mávali nám, točili si nás… Bylo úžasné vidět jejich šťastné tváře. Myslím, že nám všem dodali chuť a motivaci do dalších akcí,“ usmála se Anička.

To potvrdila i jejich třídní učitelka. „Po představení studenti zářili. Každá dobrá věc člověka nabije pozitivní energií, proto doufám, že budou pokračovat i po skončení nouzového stavu a že inspirují další nadšence, kteří mají ostatním co nabídnout,“ vyslovila přání Příhodová.

Míří i mimo kraj

Začínali v Humpolci, ale v následujících týdnech se vydají i za hranice kraje. „Jsou dobří a jsou opravdu žádaní. Troufám si říct, že jsme zasáhli už opravdu velkou část Vysočiny. Jsme domluvení v Humpolci, Světlé, Ledči i Brodě. A teď navíc budou zpívat i v Hlinsku,“ pochlubila se Štěpánková.

„Myslím, že z původní vůle zkrátit si čas v době přísných nařízení se stal skvělý projekt, ze kterého byli prozatím všichni nadšení,“ pověděla Anička.

S tím souhlasí i jejich koordinátorka. „Za mnou přišli s jasnou představou toho, co chtějí dělat. Vše si vymysleli sami a o to víc si toho vážím. Je na nich vidět, že hrají s radostí a předávají ji dál. Navíc jejich paní učitelka je také dobrovolnice, takže o to větší mám radost z toho, jak se vše krásně propojilo,“ dodala Štěpánková.