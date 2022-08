Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

„Konání závodu ani jeden rok nebylo přerušeno kovidem,“ sděluje mi usměvavá recepční. Lidé se na závody rádi vracejí. Například závodník Lukáš Mašek je na Dračích lodích už po několikáté. „Teď jsem tři roky nebyl, letos jsem se tedy opravdu těšil. Na lodi pádluji, tak snad jsem to nezapomněl,“ říká se smíchem závodník.

Událost zahajují komentátoři - Asterix s Obelixem. Ti představují týmy a budou lidi provázet programem a komentovat závodění. V prvních jízdách se představují ženské týmy. Dva z nich jsou věčné rivalky – Černé perly a Jedovaté rumělky. Jejich první jízda skončila vítězstvím Jedovatých rumělek. „Rumělky vyhrály o celou dračí loď,“ křičí komentátor.

Na Piláku se letos sešlo celkem devatenáct týmů, které se budou snažit zajet co nejlepší čas. Závodí se celkem ve čtyřech kategoriích. Jsou to: Fun mix, Fun mix sport, Ženy a Firmy mix. V poslední zmíněné kategorii závodí také Tomáš Ondra a to za tým Dafeplast – legendy. „Doufám že vyhrajeme, alespoň se o to budu snažit,“ říká a hned musí běžet, jeho loď se totiž bude připravovat ke startu.

Loď nejprve musí doplout ke startovacímu místu označenému bójkami. Za chvíli už se ozývá startovací signál a zvuk bubnu a hlasitého povzbuzování se rozezní v okolí celé nádrže. Dračí loď se za zběsilého pádlování vydává do pohybu vstříc vítězství. A to se jí také daří. Ve své kategorii se tým Dafeplast - legendy umístil na první příčce.