Nepříjemný budíček mají v sobotu 14. září obyvatelé Bítovčic. „Musíte s autem hned odjet, nebo se s ním pak dlouho nikam nedostanete,“ dozvídají se. Stoupající řeka totiž může strhnout lávku, která je v obci kvůli opravám průtahu.

V centru obce jsou hasiči, policisté a také starostka Eva Bendová. Ta se zlobí. „Může za to obec? Ne. Může za to voda? Ne. Může ze to kraj a stavební firma. Most měl být zabetonovaný a provizorní lávka by tady už nemusela být,“ říká.

Následně jí zvoní telefon. „Nezajímal se o nás nikdo, teď se zajímají všichni,“ říká hlava obce s pohledem na displej a po vyřízení hovoru vysvětluje, že ona i místní moc dobře řeku Jihlavu protékající obcí znají. Firma ale, jak se zdá, nebezpečí povodní podcenila.

Mezitím za jejími zády odjíždí po provizorním mostu místní do bezpečí. Až voda most strhne, několik dní se autem ze svých domovů nedostanou. Paradoxně člověk, který bydlí naproti mostu, vyčkává do poslední chvíle. Až když hasiči natáhnou přes most pásku zakazující vjezd, sedá do auta. A hasiči tak musí pásku dávat stranou, aby mohl projet.

Hasiči jsou přitom na místě od sedmi hodin. „Všichni obyvatelé byli včas informováni, každý dostal možnost evakuace buď námi, nebo mohl bydliště opustit vlastním vozidlem,“ informuje před devátou dopolední velitel zásahu Jan Michelfeit.

„Situace se zhoršuje, voda neustále stoupá. Sledujeme vodní tok, mostek provizorní jsme uzavřeli, voda začíná tlačit na nosnou traverzu, která mostek drží,“ vysvětluje, proč hasiči natáhli pásku a na most už nikoho nepustí.

Komplikací je v obci přitom více. „Zjistili jsme, že přes opravovaný mostek natažené hlavní plynové vedení, při pohybu mostu hrozí poškození a únik plynu, musíme situaci řešit s plynaři,“ informuje dále velitel zásahu, který se starostkou připravil také seznam osob, které se rozhodli zůstat ve svých domovech.

Ti jsou nyní odříznutí od světa. V případě nouze mohou odjet po cyklostezce na Luka nad Jihlavou, ta je ale podle informací Deníku už také v některých místech pod vodou. Druhá možnost je jet vlakem nebo odejít po lávce pro pěší. „Dále je tady pět set metrů vzdálená lávka pro pěší, která má dostatečnou rezervu nad vodní hladinou,“ popisuje Michelfeit stojící před provizorní lávkou, na kterou naráží voda. Náhle po hladině plave pařez, který se s hlasitým nárazem zastaví o traverzu mostu.

Blikající majáky hasičů lákají k řece místní. Jdou se podívat co se děje. Jednou z nich je Kateřina Rys. „Zatím se povodně nebojím, minulý rok v prosinci to bylo horší,“ hodnotí situaci, nicméně předpokládá, že lávku voda strhne. Ona sama bydlí na „správné“ straně obce. „Nás to může vzít leda z polí, ale věřím, že to bude dobré,“ dodává.

Po desáté hodině pak policisté silnici přes Bítovčice zavírají, lidé musí jezdit objízdnou trasou přes Vysoké Studnice.