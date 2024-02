Kauza Nemocnice Jihlava: tři obvinění žádají o propuštění z vazby

Tři z pěti obviněných v kauze údajné manipulace nemocničních zakázek v Nemocnici Jihlava a Krajské zdravotní podali stížnost proti vzetí do vazby. Oznámila to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Barbora Chlostová, která to řekla České televizi. Ostatní si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.