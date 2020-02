Poslanci i vedení resortu zdravotnictví chtějí upravit zákon tak, aby svědomití pacienti platili na pojistném méně. Osmdesát procent Čechů by odměnu za dobré chování uvítalo.

Zákaz kouření - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Sekejte latinu, nekuřte a my vám odpustíme část pojištění. Takovou motivaci by od své pojišťovny uvítalo osmdesát procent Čechů. Vyplývá to z nedávného průzkumu, který si nechal zpracovat Svaz zdravotních pojišťoven.