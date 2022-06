Až čtvrtina obyvatel Evropy trpí zácpou. Na vině je nejenom špatný jídelníček, který spočívá v nedostatku vlákniny, ale také nesprávná pozice na toaletě. Ve chvíli, kdy člověk sedí na toaletě v mírném předklonu, střeva se nepřirozeně zmáčknou a z těla tak nemohou přirozeným způsobem odejít všechny škodlivé toxiny. A pokud zůstávají v těle dlouho, může to vést až k rakovině tlustého střeva. Jak si tedy pomoci?

Tělo by správně mělo zaujímat polohu ve dřepu. „Mezi osou těla a kyčelním kloubem by měl být úhel pětatřicet stupňů, čehož se při běžném sezení na toaletě nedosáhne," vysvětlil doktor Peter Stanich z Wexner Medical Center The Ohio State University. Pokud totiž člověk zaujme klasickou sedicí polohu, konečník se ohýbá, což ztěžuje úplné a pohodlné vyprazdňování. A jestliže se tělo dokonale nevyprázdní, nemůže pak přijmout všechny živiny a vitamíny, které mu putují ve stravě. Tím pádem ztrácí i energii.

Lékař z IKEM vysvětlil, co spustí peklo v žaludku i střevech

Ukazuje se tedy, že ty klasické turecké záchody, které řada Evropanů zcela zavrhuje, patří vlastně k těm nejzdravějším pro naše zažívání. Ale existuje ještě jeden způsob, který není tolik namáhavý pro naše klouby. Právě doktor Peter Stanich společně s dalšími vědci z univerzity provedl zajímavou studii.

Výzkumný tým najal 52 dospělých a po dobu čtyř týdnů monitoroval jejich denní pohyb střev. První dva týdny se účastníci věnovali své typické práci a byli požádáni, aby nahlásili jakékoli namáhání nebo nepohodlí při každém vyprazdňování na toaletě. Následující dva týdny pak všichni účastníci dostali k použití podnožku. A výsledky byly zajímavé. Jednasedmdesát procent účastníků uvedlo, že díky stoličce strávili na toaletě mnohem méně času a 90 procent z nich pociťovalo menší napětí při vyprazdňování.

Jak správně sedět na záchodě?

Během první poloviny studie výzkumníci zaznamenali v celé skupině celkem 735 pohybů střev, ve srovnání s pouhými 384 pohyby při použití podnožky. „Studie ukázala, že použití stoličky může pomoci zmírnit příznaky, jako je zácpa, nadýmání a neúplná prázdnota, a mohou lidem pomoci mít pohodlnější a efektivnější pohyby střev,“ doplnil Stanich.

Toaletní stolička už je běžně používaná v USA, ale postupně proniká i do Evropy, České republiky nevyjímaje. Jako první začala u nás záchodovou stoličku vyrábět dvojice kamarádů Vojtěch Krajsa a Pavel Čučka a nazvali je jednoduše – štokrle. „Byla navržena tak, aby zvedla nohy do optimální polohy imitující dřep při vyprazdňování na WC. Tento princip je podpořen vědeckými studiemi a pomáhá předcházet zdravotním problémům jako zácpa či hemoroidy a ulevovat jejich příznakům,“ vysvětlují autoři štokrle. Velkou výhodou této stoličky je, že si ji lze pohodlně zasunout pod většiny druhů toalet.