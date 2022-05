K jejímu nejdrsnějšímu útoku došlo letos v březnu. Po hádce napadla o čtyřiadvacet let staršího muže takovým způsobem, že skončil v nemocnici s prasklou lebkou. „Takový útok ze strany ženy se vidí málokdy. Poškozeného napadla nejprve údery pěstí do obličeje, a když spadl na zem, tak ho kopala do celého těla včetně hlavy. Pak vzala do ruky klacek, kterým muže několikrát udeřila silně do hlavy. Následkem byla zlomenina lebečních kostí,“ popsal útok jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Důvodem napadení byly osobní neshody.