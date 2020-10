„Tehdy ještě nebyly konkrétní, ale nemohl jsem je jen tak odbýt. Procházel jsem s nimi koupaliště a toho muže společně hledali. Děti si ho nakonec skutečně všimly v prostorách sprch a sauny a ukázaly na něj prstem,“ popsal exkluzivně pro Deník Študy.

Plavčík se za mužem odhodlaně vydal, aby ho s tvrzením dětí zkonfrontoval.

„Ještě než jsem stačil cokoli říct, vyhrkl ze sebe, že nic neudělal. To bylo divné, protože do té doby jsem na něj ani nepromluvil. Řekl jsem mu, co mi děti vypověděly, ale on trval na tom, že to není pravda. Požádal jsem ho ať počká na policii, aby se to vysvětlilo,“ uvedl Študy.

Jenže než policie přijela, muž z aquaparku zmizel, aniž by si ho někdo všiml.

„Čekal jsem na něj až se převlékne u turniketů, ale podařilo se mu nepozorovaně projít. Bylo to v době nošení roušek a při zpětném prohlédnutí kamerového záznamu jsme zjistili, že měl nákrčník až pod oči. Navíc jsem nevěděl, jak přišel na koupaliště oblečený,“ popsal Martin Študy.

K dopadení nebezpečného muže ale návštěva aquparku v Jihlavě nakonec výrazně pomohla. Muž totiž udělal zásadní chybu.

„Při příchodu platil hotově, ale při odchodu musel doplácet a k tomu využil svou platební kartu. Koncové číslo karty a video jsme poskytli policii,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

O několik dní později 4. srpna byl muž policii zadržen někde na dálnici. Po obvinění ho sice policie pustila, ale po vyhodnocení informací v jeho zadrženém počítači zjistila, že jde o nebezpečného devianta, který nejméně od dubna 2018 obtěžoval malé děti v různých aquparcích na Vysočině, jižní a severní Moravě. Zneužívání si měl natáčet na video. Kriminalisté u něj našli několik videí na nichž na ulici onanuje a přitom obtěžuje malé dívky. Muž skončil v pátek 16. října ve vazbě a zatím mu hrozí trest od dvou do deseti let.

Zásluhu na jeho dopadení mají nejen děti, které si obtěžování nenechaly pro sebe, ale i duchapřítomný plavčík Martin Študy.

„Vypadal jako každý druhý chlap v jeho letech. Nikdy jsem se s nikým podobným nesetkal. Podle mne by se měl léčit a ne chodit po takových místech. Obdivuji ta děcka, že měla odvahu s tím za mnou přijít,“ uznal Študy.

Podle Málka se podobným případům předcházet stoprocentně nedá.

„To by musel pod vodou pořád někdo šnorchlovat. Na posílení služeb nemáme personální ani finanční kapacity,“ shrnul Málek.

„V takovém množství lidí je to opravdu složité. Důležité ale je, aby když už se plavčík na jakémkoli koupališti něco takového dozví, tak by to neměl podcenit a řešit to,“ dodal Martin Študy.