Bankomat v Telči vykradli muži z Chorvatska. Další útoky podle všeho chystali

Dva muže z Chorvatska poslal do vězení Okresní soud v Jihlavě. Loni na začátku května vykradli bankomat v Telči. Za to jim hrozilo až pět let vězení.

Aby se k penězům zloději dostali, museli se vloupat do jednoho z domů na náměstí. Násilím pak u volně přístupného bankomatu vypáčili trezorové dveře. Odnesli si asi 300 tisíc korun a necelé dva tisíce v cizí měně. Jenže z lupu se dlouho neradovali. O pár dní později si pro ně přišla speciální zásahová jednotka z Dukovan až do jednoho hotelu v hlavním městě. Dva zloději se v Telči vloupali do bankomatu. Policie je dopadla.Zdroj: Policie ČR „Šlo o vynikající práci policie, které se podařilo mimo jiné na základě kamerových záznamů identifikovat jejich auto, s nímž odjeli z místa činu. V kombinaci s telekomunikačními informacemi jsme zjistili, že se ukrývají v jednom z pražských hotelů. Zásah musel být rychlý, protože byli často v pohybu,“ popsal dopadení zlodějů jihlavský státní zástupce Jan Kadlec. Cizinci vykradli bankomat v Telči. Chytila je speciální jednotka z Dukovan Chorvati Bruno Bošnjak a Nikola Tomič, oba ročník 1982, nakonec putovali do vazby. Poslal je tam Okresní soud v Jihlavě. Jedním z důvodů byla i obava soudce, že by mohli v podobných krádežích na území republiky pokračovat. „Z věcí, které jsme u obou zajistili, bylo patrné, že mohou mít vytipované další cíle,“ podotkl Kadlec. Bošnjak byl navíc za totéž v minulosti odsouzen v Rakousku. Tehdy si odseděl čtyři a půl roku. Recidivisté řádili, škoda je za půl milionu. V Jihlavě brali kartony cigaret Za bankomat v Telči oba muže nakonec soud v Jihlavě poslal do vězení. Bošnjaka na čtyři a Tomiče na dva roky. Navíc je soud vyhostil ze země na pět let. Kromě toho jim soud nařídil propadnutí mobilních telefonů a osobního automobilu, s nímž přijeli na místo činu. Oba muži se ke krádeži u soudu přiznali. Uznali svou vinu a souhlasili s podanou obžalobou. Rozsudek přesto není pravomocný. Obžalovaní si ještě ponechali lhůtu na případné odvolání. Vzhledem k přiznání viny se mohou odvolat pouze proti trestu. Pokud tak učiní, bude se ještě kauzou zabývat Krajský soud v Brně. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Letos to byly fakt bomby, říkají v jihlavské zoo k mláďatům. Podívejte se Zdroj: Deník/Martin Singr

