Bezdomovcům se v Jihlavě líbilo. Soud je za to ale poslal do vězení

Josefu Gaborovi z Prahy se v Jihlavě líbilo natolik, že ji odmítal opustit, i když mu to nařídil soud. Osmapadesátiletý muž bez domova dostal mimo jiné zákaz pobytu v krajském městě letos v lednu, a to na třicet měsíců. Vysloužil si to za loňskou rvačku na ubytovně v Jihlavě. Soud zakázal pobyt v Jihlavě i jeho sokovi.

Bezdomovec zaútočil na druhého muže sekáčkem na maso. Ilustrační foto: | Foto: MP Ústí nad Labem

„Obžalovaný Gabor ale město prakticky neopustil a pravidelně se zdržoval ve stanu v areálu Charity v Žižkově ulici,“ popsal jihlavský žalobce Ivo Novák. Během února pak městští strážníci Josefa Gabora na této adrese nachytali hned čtyřikrát. Varování, že z toho bude mít problémy, nepomohla. Když došla strážcům zákona s bezdomovcem trpělivost, skončil na návrh policie ve vazbě. Před pár dny ho soud v Jihlavě poslal za opakované maření výkonu úředního rozhodnutí na deset měsíců do vězení. Navíc nesmí tři roky do Jihlavy. Rozsudek je pravomocný. Dělníci opravují most v Sasovském údolí na kraji Jihlavy. Podívejte se Podobný osud čekal i na jeho kumpána Richarda Luska, který se s Gaborem popral na ubytovně zvané Havaj. Došlo k tomu loni 19. srpna před polednem po předchozí hádce. Oba muži byli tehdy výrazně opilí. Gabor vzal navíc na Luska sekáček na maso a řízl ho do nosu. Když útoku Gabor nechal, sedl si na židli. Lusk si ale nic nenechal líbit a dal Gaborovi tři rány pěstí do obličeje a srazil ho ze židle. Dalšímu konfliktu mezi oběma opilci udělal přítrž jeden ze svědků incidentu. Oba rváči nakonec skončili v nemocnici. Lusk s pěticentimetrovou řeznou ranou na nose a Gabor s pohmožděninami v obličeji. Stavba Vysočiny může být z Jihlavska. Která se vám líbí nejvíce? Hlasujte U soudu pak oba dostali mimo jiné zákaz pobývat v Jihlavě na třicet měsíců. Ani Luskovi se z Jihlavy nechtělo. I on byl strážníky několikrát přistižen, jak zákaz porušuje, a stejně jako Gabor za to dostal deset měsíců natvrdo. Nyní je neznámo kde. K soudu nepřišel. „Návrh na zákaz pobytu lidem, kteří na Jihlavsku páchají trestnou činnost a nemají zde trvalý pobyt, je poměrně častý. Soudy ho pak i ukládají. Je to dobře, protože tady takové lidi nechceme,“ uvedl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

