Dvě ženy naletěly podvodníkům, kteří se po telefonu vydávali za pracovníky bank. Podvodníci obě poškozené nejprve vyděsili informací o sjednaném úvěru a napadeném bankovním účtu. Poté jim nabídli údajné bezpečné řešení, vložení peněz do bitcoinmatu v Jihlavě. Jedna z žen přišla o 700 tisíc korun.

Podvodníci navádí lidi k využití bitcoinmatu. Ilustrační foto: ČTK

S novým trikem podvodníků se setkávají policisté na Vysočině téměř denně. Své o tom ví žena, která přišla o 700 tisíc korun. „Všechno začalo telefonátem. Ženě se ozval údajný bezpečnostní pracovník banky a sdělil jí, že si sjednala úvěr ve výši 350 tisíc korun a zřejmě došlo ke zneužití jejích osobních údajů,“ popsala praktiky podvodníků policejní mluvčí Dana Čírtková.

Podvodník ženu po telefonu přesvědčil, že musí ze svého účtu peníze vybrat, jinak o ně přijde. „Ženu údajný pracovník banky poté navedl, aby vybrané peníze vložila na bezpečné místo do takzvaného bitcoinmatu, který je v Jihlavě, a to na základě QR kódu, který jí poslal. Poté ženu pachatel přesvědčil, že si musí ještě sjednat půjčku ve výši 350 tisíc korun. Žena i tyto peníze vložila na základě zaslaného QR kódu do stejného bitcoinmatu,“ upozornila mluvčí s tím, že žena takto o všechny peníze přišla.

Policie tak upozornila na telefonáty podvodníků, které mají podobný charakter. Podvodníci volají jménem bank a jejich bezpečnostních pracovníků a upozorňují na to, že někdo zneužil jejich osobní údaje, napadl jim účet a vyřizuje si tak na jejich jméno půjčku. „Podvodník se představí jako pracovní banky, ministerstva financí, policista nebo v různých kombinacích mohou postupně zavolat všichni,“ varoval kriminalista Martin Vaněček.

Ten ještě upozornil, že lidé musí být opatrní i na telefonní číslo, které může vypadat věrohodně. „Zobrazované číslo může skutečně vypadat jako telefonní číslo instituce, za kterou podvodník vystupuje. Jedná se o metodu, kdy pachatel za pomoci speciálního softwaru dokáže překrýt své skutečné číslo. Proto doporučujeme, takový hovor co nejrychleji ukončit a na pokyny v žádném případě nereagovat,“ dodal Vaněček.

Na podvodníky se stejnými praktikami narazila i další žena z Vysočiny. Podvodníci jí také volali jménem banky a využili trik s údajným spotřebitelským úvěrem. „Žena se po telefonu poškozené představila jako pracovnice banky s tím, že volá kvůli spotřebitelskému úvěru. Když jí poškozená odvětila, že si žádný úvěr nesjednávala, podvodnice ji spojila s údajným bezpečnostním oddělením banky. Další údajná pracovnice banky ji upozornila na pravděpodobné zneužití občanského průkazu,“ popsala další případ policejní mluvčí Čírtková.

Údajné pracovnice banky se s poškozenou dohodly, že s ní problém vyřeší o den později. „To volal poškozené muž, který se také představil také jako pracovník banky. Ženu přesvědčil, aby vybrala všechny peníze, které na svých účtech má, a vložila je na takzvaný zrcadlový účet, který on založí u banky,“ pokračovala s popisem mluvčí.

Žena si vybrala ze svých účtů 380 tisíc korun, následně podle rad údajného bankéře odjela k bitcoinmatu do Jihlavy, kam chtěla peníze pomocí obdržených QR kódů vložit. „Žena měla štěstí, okolo šli zrovna dva policisté v civilu a ženu od vložení peněz odradili. O peníze tak nepřišla,“ dodala Čírtková.