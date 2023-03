Jihlavský soud potrestal devětadvacetiletého Kudrnu za to, že napadl pěstí vrátného, který v sebeobraně Kudrnovi nastříkal pepřový sprej do obličeje.

Oba muži tehdy nakonec skončili v nemocnici na ošetření, odjeli tam dokonce stejnou sanitkou. „Soud uvěřil poškozenému, že ho obviněný skutečně napadl pěstí do obličeje a posoudil to jako trestný čin výtržnictví,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Bitka o vrátnici v Jipocaru ve Stříteži: slzný sprej, pěsti, urážky. A soud

Jak žalobce, tak obviněný si v případě odvolání ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Pokud někdo z nich odvolání podá, bude se ještě muset kauzou zabývat Krajský soud v Brně.

Neobvyklý incident se stal loni 26. srpna kolem půl druhé odpoledne. Robert Kudrna, který pracuje jako administrativní pracovník, vezl do areálu firmy náhradní vozidlo. To měl předat konkrétnímu klientovi. Co přesně se mezi oběma soky stalo, není jasné. Spouštěčem agrese byl s největší pravděpodobností vzájemný spor obou mužů o vjezd do areálu firmy.