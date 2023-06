Mladší Dominik Dreveňák už sedí ve vězení také. „Loni v prosinci byl odsouzen za výtržnictví k nepodmíněnému desetiměsíčnímu trestu, ale už v lednu, ještě než nastoupil výkon trestu, opět tropil v Jihlavě výtržnosti,“ upozornil jihlavský žalobce Ivo Novák.

Dominik Dreveňák ještě se čtyřiadvacetiletým Juliusem Piskurou letos 12. ledna uvnitř a před jihlavským nákupním centrem Citypark napadli a poté pronásledovali šestatřicetiletého muže. Na křižovatce ulic Znojemská a Brtnická poškozeného dopadli a opakovanými údery pěstí do hlavy mu způsobili zranění, kvůli nímž skončil v nemocnici na ošetření. „Vzhledem k intenzitě úderů na hlavu poškozeného mu mohli způsobit mnohem horší zranění, proto byli oba obviněni z trestných činů pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví,“ podotkl Novák.

Dominika Dreveňáka poslal jihlavský soud do vězení na čtrnáct měsíců. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou. Piskura dostal ještě za krádeže v obchodech a předchozí trestnou činnost souhrnný dvacetiměsíční trest do věznice s ostrahou. Rozsudek je pravomocný u obou obžalovaných.

Kradl kalhoty i sedmnáct čokolád

Piskura kradl v jihlavských obchodech různé zboží od kosmetiky a oděvů až po jídlo. Používal k tomu různé triky. V prodejně s kosmetikou například dal ukradené zboží do tašky ženy, s níž do obchodu přišel. Zaplatil jen za to, co měli v košíku. Ukradená kosmetika měla hodnotu šesti set korun.

V obchodě s oděvy si Piskura vzal hnědé kalhoty za zhruba tisíc korun do zkušební kabinky, kde odtrhl z kalhot cenovku, vložil si je do batohu a poté prošel přes pokladnu, aniž by zaplatil. Ostraha obchodu si ho sice všimla a dopadla, ale kalhoty nemohly být vzhledem k poškození vráceny do prodeje. Totéž se stalo v jiné prodejně s mikinou za šest set korun.

Jinde Piskura ukradl zimní bundu za necelých patnáct set korun. V prodejně potravin v ulici Matky Boží zase vzal z regálu sedmnáct čokolád za více než osm set korun. Dal si je pod bundu a z obchodu odešel bez zaplacení.