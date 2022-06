Lucie V. u soudu příliš nemluvila. O něco ochotnější byla, když ji soud vyzval, aby předvedla, jak byla připoutaná. Uvedla, že nejprve za rozpažené a mírně pokrčené ruce. Podruhé předvedla tutéž pozici s pokrčenýma nohama a potřetí ji měli dozorci ruce naplno rozpažit a připoutat do polohy připomínající ukřižovaného Ježíše. „Ptala jsem se jich, jak půjdu na záchod. Odpověděli mi, že jim je to jedno,“ uvedla Lucie V., která u ohrádky pro svědky nervózně přešlapovala a opakovaně se dožadovala ukončení výslechu.

Motorky létaly vzduchem. Na Dyjických mostech se opět prášilo

Lucie V. obvinila sedm dozorců z věznice ve Světlé nad Sázavou z týrání a mučivých útrap. Ty jí měly vzniknout poté, co ji kvůli jejímu agresivnímu chování připoutali na jedné z cel k okenní mříži. Když se jí jeden z obhájců zeptal, jak je možné, že se nemohla během připoutání s pokrčenýma nohama postavit, přestože to figurantka během vyšetřovacího pokusu zvládla, odpověděla, že asi byla připoutána za topení. Její výslech trval dvě a půl hodiny.

Lucie V. ani jednou nepřipustila, že by se chovala ve věznici špatně. Podle jejího názoru byli na vině dozorci, kteří ji nechtěli odvézt do školicího střediska včas a měla kvůli tomu neomluvenou hodinu. Ve škole se podle svědků Lucie V. chovala tak nevhodně, že ji z výuky museli odvést.

„Chtěla jsem jen vědět, proč jsem musela zmeškat hodinu. Nepamatuji se, že bych se chovala nějak špatně. Práce se mi nedařila,“ tvrdila u soudu Lucie V.

Připoutána měla být asi tři a půl hodiny. Po dvou hodinách ji chtěli dozorci odpoutat, ale podle jejich názoru to nebylo možné, protože se stále chovala velmi agresivně. „Nakonec jsem se musela omluvit, jinak bych tam asi visela celý den,“ poznamenala ironicky Lucie V.

Jihlavský tunel se otevře nejdříve za týden

Na dotaz soudu, za co se musela omluvit, nedokázala odpovědět. Na nepříjemné otázky buď odpovídala, že neví, nebo si to nepamatuje. Nedokázala si vzpomenout na to, kdo konkrétní z dozorců ji poutal a kolik jich bylo. Soud přehrál kamerové záznamy z věznice, které podle obhajoby dokazují, že někteří z obviněných dozorců za ní v cele ani nebyli. Kromě toho popřela, že by měla další incidenty v jiné věznici. Obdobný případ například řešila inspekce v Praze. Nakonec vyšlo najevo, že dozorce, které obvinila, ani nebyli ten den v práci. „Výpověď paní svědkyně je plná lží a rozporů. Její tvrzení jsou z podstaty nevěrohodná, což bylo jasné od začátku,“ řekl po jejím výslechu jeden z obhájců Libor Pikna.

U soudu také vypovídali dva vězeňští psychologové. Oba se shodli na tom, že Lucie V. byla problémovou odsouzenou, která hledala vždy vinu u druhých. Před incidentem s připoutáním několikrát požádala psychology o pohovor, kde si především stěžovala na poměry ve věznici. Zmiňovala i to, že se cítí být ze strany spoluvězeňkyň šikanovaná. Současně nadávala na personál věznice.

U soudu Lucie V. řekla, že si na tyto pohovory nepamatuje. Hlavní líčení pokračovalo výslechem dalších svědků přes videohovor. Kvůli kapacitě soudní síně se novináři na tuto část jednání nedostali. Kdy padne rozsudek, není jasné.