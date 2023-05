Čin z konce loňského ledna měl na svědomí teprve jednadvacetiletý opilý mladík z Polné. Když vystřízlivěl, uvědomil si, co udělal. Aby se vyhnul přísnějšímu trestu, poslal na státní konto obětí trestných činů odpustek pět tisíc korun. Vzhledem k dalším polehčujícím okolnostem nakonec ani nemusel k soudu, když žalobce dospěl k rozhodnutí, že lze případ podmíněně zastavit.

Mladík dívku nejprve na schodech před klubem udeřil loktem do břicha. Pak ji chytil kolem krku a strhl ji ze schodů. Zničil jí oblečení a způsobil jí pohmoždění hlavy, břicha a otevřenou ránu pravého kolene.

Loni v září na tomtéž místě před polenským klubem u zámku jednadvacetiletý Václav S. z Chotěbořska napadl o jedenáct let staršího muže. Chytil ho do kravaty, shodil na zem a udeřil ho několikrát pěstí do obličeje a ještě do něj kopal. „Poškozený utrpěl zlomeninu spodiny očnice, zlomeninu nosních kostí a pohmoždění hlavy s lehkým otřesem mozku. I on skončil v nemocnici,“ konstatoval státní zástupce Novák.

Václav S. u soudu tvrdil, že poškozený napadal jeho kamarádku. „Svalil jsem ho na zem a dal mu pět ran, ale nekopl jsem ho,“ tvrdil soudu Václav S. Od soudu odešel s trestem na osm měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho a půl roku. Kromě toho musel zdravotní pojišťovně zaplatit za léčení napadeného muže přes dvacet tisíc korun.

Před několika dny odešel od soudu s výchovným trestem i dvacetiletý Denis R., který nejprve v listopadu 2021 na náměstí rozbil sklo u vývěsní informační tabule. Když ho napomenul kolemjdoucí, rovnou se do něj pustil. Bušil do něj pěstmi do obličeje. Když poškozený spadl na zem, Denis R. do něj ještě kopal. Napadený muž to odnesl otřesem mozku a zlomeninou kotníku.

Útočník se vykoupil penězi

Loni v březnu pak na zábavě v areálu letního kina v zámeckém parku provokoval jiného muže, kterého vybízel ke rvačce. První bitku Denis R. prohrál, proto navrhoval další. Domluvili se, že odejdou z areálu. Denis R. během cesty ale zákeřně svého soka napadl a uštědřil mu několik ran pěstí a kopanců do břicha a žeber. Po útoku musel muž na ošetření. Vyvázl ale jen s lehčími poraněními. „Jde o nebezpečný útok, který mohl skončit i závažnějšími zraněními, čehož si musel být obviněný vědom,“ poznamenal žalobce Novák. Denis R. nakonec vyvázl s trestem na dva roky s podmínkou na tři roky. I on se snažil své chování napravit a poškozenému vyplatil nemajetkovou újmu nad rámec trestního řízení.

Na podobně exponovaná místa, kde je riziko zvýšené konzumace alkoholu, jako jsou v poslední době v Polné, se policisté zaměřují i na jiných místech Vysočiny. Hlavními riziky jsou fyzická a slovní napadání, krádeže, poškozování majetku a konzumace alkoholu ze strany mladistvých. „Řešíme také například případy opilých osob, které se po návštěvě zábavního podniku pak nejsou schopny o sebe postarat. V neposlední řadě do těchto lokalit vyjíždějí policejní hlídky preventivně, například kvůli kontrolám řidičů, zejména, aby neusedali za volant pod vlivem alkoholu. Podnik v Polné se z hlediska činnosti policie nevymyká jiným srovnatelným zábavním podnikům,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Podle místostarosty Polné Martina Bohdálka je dění kolem klubu už několik let obdobné. „Většinou kolem ranních hodin tam docházelo k výtržnostem, ale není to nic, co by mělo být chápáno jako bezpečnostní riziko pro místní občany. Shodou okolností poslední nájemce klubu skončil a hledáme nového provozovatele,“ informoval Bohdálek.