Společnost, které automaty patří, tvrdí, že nejde o hazard, ale o takzvané kvízové automaty, které zaručují všem hráčům návratnost vkladu. Jenže podle svědků (hráčů) především z řad jihlavské galérky, šlo jednoznačně o klasické výherní automaty. To tvrdil i posudek obžaloby a soud to akceptoval.

Nelegální herna se nacházela v Komenského ulici a měla název Seven. V provozu byla nejméně od října 2018 do července 2019. Vietnamec odmítl policistům po odhalení herny cokoli vysvětlovat. U soudu řekl, že spoléhal na lidi, kteří mu automaty dodávali, že je vše legální. Cizinec v herně prakticky bydlel, a staral se o celý provoz. Jednou za čas si někdo přijel pro peníze.

