Sedmačtyřicetiletého muže vypátrali policisté v krajském městě. Muže ze Žďárska objevili 18. ledna odpoledne v ulici Havlíčkova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Policisté při jeho kontrole zjistili, že na něho byl vloni v září vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muže proto zadrželi a následně ho eskortovali do brněnské věznice. Vzhledem k tomu, že do výkonu trestu sám nenastoupil, je navíc podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.