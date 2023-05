Podezřelé osoby, které nabízely různé služby, vyrušily v úterý 2. května odpoledne obyvatele Kozlova na Jihlavsku. Starostka Eva Malá je ve středu dopoledne varovala. „Buďte, prosím, velice opatrní a nikoho cizího nepouštějte do domu ani na svůj pozemek. Předejdete tak mnohým nepříjemnostem,“ ohlásila obecním rozhlasem.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Pro Deník následně popsala, co přesně se v obci, kde platí zákaz podomního prodeje, dělo. „U jednoho domu odpoledne zazvonili dva muži s modrou dodávkou, která měla polskou poznávací značku. Ptali se, jestli pán nepotřebuje opravit okapy. On jim samozřejmě řekl, že ne, a hned mi volal,“ popsala Eva Malá. Kolem čtvrté odpoledne pak místní viděli dodávku odjíždět směrem na Rytířsko.

Je pravděpodobné, že dvojice navštíví i další obce na Vysočině. Policie statistiku podezřelých osob nabízejících nejrůznější věci či služby neeviduje, přesto mluvčí Jana Kroutilová dala pár rad, jak se při setkání s nimi zachovat.

Důchodkyně přišla v Jihlavě o čtyřicet tisíc z karty. Poznáte muže na fotce?

Nejdůležitější je nepouštět si neznámé osoby nejen domů, ale ani na svůj pozemek. Platí to zejména pro seniory a osamělé lidi, které si různí podvodníci často cíleně vybírají. Zazvoní a začnou se vnucovat. „Týká se to i případů osob, které nabízejí podomní prodej věcí či různé služby. Důležité je nejednat unáhleně a nezavazovat se k něčemu, co jsme sami nechtěli,“ poradila policejní mluvčí.

Vhodné také je informaci o podezřelé návštěvě předat starostovi či starostce obce, případně i strážcům zákona. „Policisté v takovém případě provedou šetření a prověří, zda nedošlo k protiprávnímu jednání,“ uzavřela Kroutilová.