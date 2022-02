Jednou z obětí byla i Petra Panská z Havlíčkova Brodu, která na téma sexuálního zneužívání v církvi veřejně vystoupila. V roce 2020 nakonec opustila i samotnou církev. „Odmítla jsem svým členstvím dál podporovat zhoubný církevní systém, který až na výjimky funguje,“ svěřila se s odstupem času.

Kněz z želivského kláštera, který uřízl muži varle, byl oblíbený u rodin s dětmi

Podle jejího názoru se podobné tragédie v církvi dějí, zůstávají ale skryté, protože se jejich oběti bojí či stydí promluvit. „Vím i o jiných případech, ale oběti nemluví. Otázkou zůstává, jestli mluvit nechtějí ze strachu, studu, popření či jiných následků traumatu, nebo zda jsou pod nějakým nátlakem,“ zamyslela se Panská.

FARÁŘ ZE ŽIROVNICE. Podobný skandál týkající se údajného zneužívání před časem odkryli reportéři Seznamu. Měl se týkat faráře z Velhartic s iniciály V. Z., který sloužil i dlouhá léta na faře v Žirovnici na Pelhřimovsku. „Je pravda, že se tady policie dost vyptávala. Celé mne to překvapilo, protože jsem pana faráře znal a nedovedl jsem si moc představit, že by byl něčeho špatného schopen. Byl tehdy poměrně mladý a spíše to vypadalo tak, že má co dělat, aby od sebe ženy spíše odháněl. Za jeho působení se navíc farnost celkové pozvedla a bylo za ním vidět kus práce,“ zavzpomínal starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Policie sice nakonec dospěla k závěru, že se kněz sexuálního násilí skutečně dopouštěl, ale vzhledem k promlčení všech případů, které se staly mezi lety 1991 až 1996, se před soud nedostal..

Duchovního v prosinci 2019 propustili z kněžského stavu. „Od té doby s ním nemáme žádný kontakt. Ještě před zahájením církevní procedury policie tento případ odložila,“ uvedl aktuálně pro Deník mluvčí českobudějovického biskupství Petr Samec.

ŽELIVSKÁ KAUZA. Aktuálně šokovala veřejnost zpráva o knězi z želivského kláštera premonstrátů, kterého policie obvinila ze zločinu odebrání orgánů a jiných tkání, za což mu hrozí až osm let vězení. Pětatřicetiletý kněz, který před lety působil jako jáhen na faře v Havlíčkově Brodě a poté už jako vysvěcený kněz v Humpolci, měl podle policie uříznout varle jinému muži kvůli vzájemnému sexuálnímu uspokojení. Stát se to mělo v Chebu a policii na to upozornili lékaři, kteří museli neodborný zákrok řešit poté, co poškozenému začala rána hnisat.

Opat Jáchym Šimek z želivského kláštera veřejnost ujistil, že kněz je mimo kněžskou službu. Jde v podstatě o jistou formu domácího vězení. Podle opata se obviněný kněz může pohybovat pouze po uzavřené části kláštera, je pod neustálým dohledem spolubratrů i probačních úředníků. „Tyto závazky bez výjimky plníme, a proto je vyloučeno, že by kněz mohl vystupovat na veřejnosti, a navíc sloužil mše,“ zopakoval opat Jáchym.

Kněz z želivského kláštera uřízl muži varle, policii to oznámila nemocnice

PODIVNÉ ÚMRTÍ. V dubnu 2017 bylo ve vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku nalezeno tělo pohřešovaného faráře Marka Šavela z Humpolce. Policie případ uzavřela s tím, že nezjistila na jeho úmrtí cizí zavinění. Další podrobnosti z vyšetřování ale nejsou známy.

Lidé, kteří faráře znali, dodnes nechápou, co se stalo. Jeho zmizení v listopadu 2016 policii nahlásil jeho kolega, protože Šavel nepřišel na mši. Auto, s nímž pohřešovaný odjel, stálo poblíž nádrže. Ve voze se našly i některé osobní věci pohřešovaného. Smrt Marka Šavela dodnes není uspokojivě vysvětlena a provázejí ji různé spekulace. Podle některých měl osobní problémy, podle jiných mol být zapleten se zákonem, nebo jen přecenil své schopnosti, když si chtěl jít v listopadu zaplavat.

Želivský kněz, který uřízl muži varle, byl postaven mimo službu

PÁD DO SKLEPA. Před soud se nedávno dostal i farář z Valče u Hrotovic na Třebíčsku. Policie jej obvinila z toho, že je odpovědný za smrt muže, který při prohlídce tamní farnosti spadl do sklepa a zemřel. Faráři hrozilo odsouzení, což se také stalo. Do kauzy se ale vložil Nejvyšší soud (NS) a po jeho zásahu nakonec faráře obžaloby zprostili.

Neobvyklý případ se stal na faře ve Valči 29. dubna 2017. Během prohlídky fary si devětašedesátiletý muž z Ostravska nevšiml otevřeného sklepa v podlaze a po pádu ze schodů se smrtelně zranil. Policie tehdy na místo nepřijela, všichni včetně lékařů vnímali událost jako nešťastnou náhodu. Policie se o události dozvěděla až těsně před pohřbem od patologa. Následovala soudní pitva, která jako příčinu smrti určila masivní krvácení do mozku. Kriminalisté nakonec dospěli k názoru, že za smrt může farář, protože nezachoval dostatečnou míru opatrnosti, podcenil možná rizika a nebezpečné místo dostatečně nezajistil. „Z morálního a lidského hlediska je to obrovská tragédie, která mne dodnes pronásleduje,“ vyjádřil se u soudu Michal S.