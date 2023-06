Jihlavským kriminalistům se podařilo vypátrat zloděje, kteří vykradli bankomat v Telči. Odnesli si z něj přes 400 tisíc korun. Pro dva cizince si přišla speciální jednotka z Dukovan až do Prahy.

Dva zloději se v Telči vloupali do bankomatu. Policie je dopadla. | Foto: Policie ČR

Dva muži se vloupali do domu v Telči v první polovině května kolem půlnoci. V něm se dostali do místnosti, kde byl bankomat. „Za použití násilí z něj odcizili finanční hotovost v české i cizí měně a s ukradenými penězi utekli. Kromě odcizené finanční hotovosti způsobili muži škodu také poškozením bankomatu a vstupu do domu,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Zloději si ale dlouho peníze na svobodě neužívali. Policisté se jim dostali na stopu a vypátrali místo, kde v té době bydleli. „Kriminalisté zjistili, že jsou muži ubytováni v Praze, kam si pro ně dojeli policisté speciální jednotky Dukovany. Oba cizince důvodně podezřelé ze spáchání majetkové trestné činnosti v dopoledních hodinách zadrželi,“ sdělila mluvčí.

Policisté je v poutech převezli do Jihlavy, kde skončili cele. „Muži, oba ve věku čtyřicet let, byli obviněni z přečinu krádeže spáchané ve spolupachatelství, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ doplnil vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka. Hrozí jim až pět let vězení.