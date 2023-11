Krádeže aut na Vysočině: elitního policistu poslal soud do vězení

Jednačtyřicetiletý Mile Novakovič ze Srbska dostal trest na osmnáct měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se sice odvolání vzdal, obhájce obžalovaného si ale v případě odvolání ponechal čas na rozmyšlenou. Jeho klient totiž k soudu nedorazil. Pouze souhlasil s tím, aby soud jednal v jeho nepřítomnosti. Pokud se nakonec odvolá, tak se kauzou ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

Mile Novakovič projížděl po dálnici D1 letos 20. února. V dodávce vezl sekačky a náhradní díly. Policisté ho zastavili po čtvrté hodině odpoledne na 117. kilometru ve směru na Brno. Když zjistili, že jeho dodávka je přetížená o 2,2 tuny, dali mu pokutu patnáct tisíc korun.

„Řidič od hlídky dostal pokyn, že může pokračovat v jízdě, jen když náklad přeloží. Do toho se mu zřejmě moc nechtělo, tak se rozhodl zkusit hlídku podplatit. Když jeden policista odešel, začal tomu druhému nabízet úplatek,“ popsal situaci žalobce Kadlec.

Úplatek tři sta eur

Již zmíněným posunkem mnutím ukazováčku a palce se snažil cizinec dát jasně najevo, o co mu jde. Přitom ještě policistovi u služební dodávky ukazoval bankovky. Když policista otevřel dveře, Novakovič držel v ruce stočený protokol o kontrole, v němž měl schovaných šest bankovek v hodnotě padesát eur, tedy celkem 300 eur.

Cizinec protokol s bankovkami rozvinul tak, aby byly peníze vidět. Když se ho policista zeptal, o co jde, Novakovič peníze vysypal na sedačku auta a gestikuloval, že z místa odjede a začal odcházet k přetížené dodávce.

Policejní hlídka jednoznačně usoudila, že se je snažil cizinec podplatit a na místo přivolala kolegy z kriminálky. Ti nakonec Novakoviče obvinili z podplácení, za což mu hrozil trest od jednoho do šesti let.

Novakovič se bránil, že nešlo o úplatek, ale o snahu zaplatit pokutu. Podle něj to policisté špatně pochopili. Soud to ale bral jako účelovou obhajobu a snahu vyhnout se trestní odpovědnosti. Policisté mu totiž na pokutu vystavili doklad na blokovou pokutu, kterou měl do patnácti dnů zaplatit. Pokutu mohl zaplatit buď v hotovosti na místě v českých korunách, nebo platební kartou. Ani jedno prý neměl.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové byl řidič ze Srbska jediným za poslední dva roky, který se na Vysočině snažil policisty podplatit.

