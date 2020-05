V Jihlavě se dosud neznámý pachatel vloupal do nákladního auta a způsobil škodu za čtyřicet tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

„Jihlavští policisté prověřují případ vloupání do boxu nákladního vozidla na ulici Okružní v Jihlavě. Dosud neznámý pachatel zde v době od 5. května do středy 13. května násilím vnikl do části zaparkovaného nákladního vozidla Nissan, kde odcizil dálkové ovládání vysokozdvižné plošiny,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Miláčková.