Hošek byl už dříve za prodej drog souzen. „Obžalovaný se u hlavního líčení přiznal. Řízení nijak nekomplikoval,“ konstatoval okresní stání zástupce Kamil Špelda. Kromě čtyřletého vězení dostal Hošek i dvouletý zákaz řízení za to, že jezdil do práce na motorce, přestože to měl soudem zakázáno. Rozsudek zatím není pravomocný.

Hošek byl z předchozího výkonu trestu podmíněně propuštěn Okresním soudem v Plzni v prosinci 2018. Sekat dobrotu měl až do prosince 2023. Jenže minimálně od května do prosince 2021 prodával pervitin lidem po celé Vysočině. „Jeho odběrateli byli například uživatelé z Telče, Třeště i Jihlavy. Gram pervitinu pak prodával za zhruba tisíc korun,“ podotkl žalobce Špelda.

Aktuální obžaloba viní Hoška z toho, že pervitin distribuoval minimálně šesti lidem. Necelých třicet gramů jim prodal ve zhruba čtyřiceti případech. Celkem si tím měl vydělat asi pětatřicet tisíc korun.

Při zadržení loni 7. prosince u něj kriminalisté našli necelých dvanáct gramů pervitinu v plastových sáčcích. Obviněn byl ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedu, za což mu hrozil trest od dvou do deseti let. Přečin maření výkonu úředního rozhodnutí souvisel s jeho jízdou na motorce do práce loni v říjnu. Zákaz řízení měl soudně nařízený od října 2017 do prosince 2021. K jeho smůle byl přistižen necelé dva měsíce před vypršením tohoto pětiletého trestu.