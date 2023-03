/SERIÁL/ Od jednoho z nejhorších zločinů na Vysočině uplyne v pátek 17. března přesně deset let. Obětí brutální vraždy se tehdy stala teprve patnáctiletá školačka Petra Vondráková z Dudína na Jihlavsku. Deník se po deseti letech vrátil na místa spojená s činem.

Uplynulo deset let od brutální vraždy školačky Petry v Jihlavě. Deník k výročí tragické události připravil speciální seriál. | Video: Deník/Tomáš Valaškovčák

Petřin kamarád, a nakonec i vrah Michal Kisiov ji nejprve nahou vyhodil z okna podkrovního bytu v Havířské ulici v Jihlavě. Dívka pád ze čtrnácti metrů jako zázrakem přežila. Kisiov ji chladnokrevně odnesl zpět do bytu a zavolal kamarády Tomáše Zavřela a Jakuba Doležala, kteří mu pomohli brutální čin dokončit. Kriminalisté tehdy netajili, že dívka před krutou smrtí musela zažít mučivé útrapy.

Všichni tři tehdy dvacetiletí mladíci byli nakonec dopadeni a odsouzeni. Michala Kisiova poslal soud do vězení na pětadvacet let, Tomáš Zavřel dostal čtyřiadvacet let a Jakub Doležal si odseděl čtyři roky.

Deník se po deseti letech vrátil na místa spojená s činem a v podrobné rekonstrukci sestavil děj událostí den po dni tak, jak se před deseti lety udál.

V čase se vrátíme například na skládku komunálního odpadu u Jihlavy, kde se po rozsáhlé pátrací akci podařilo najít část ostatků oběti. Dramatické události staré deset let popíše mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Podíváme se před dům, kde k činu došlo. I do obřadní síně, kde se 10. dubna konalo poslední rozloučení s Petrou. „Byl to jeden z největších obřadů, které jsem zažil. Přišly stovky lidí,“ vzpomíná Málek a dodnes má v živé paměti obrovské emoce, které obřad provázely.

Není příliš známo, že jen málo stačilo k tomu, aby hrůzný čin zůstal neobjasněn a nepotrestán. Na náročné vyšetřování zavzpomíná mimo jiné kriminalista Pavel Kubiš.

Několikadílnou podrobnou rekonstrukci den po dni přinese Deník od pondělí 13. března. Nebudou chybět dosud neznámé a nezveřejněné informace z celého případu.