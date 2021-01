„Soud byl rychlý. Klient se chtěl rozpovídat o svém životě, ale nedostal k tomu příležitost. Podle odvolacího soudu rozhodl ten jihlavský správně ohledně viny i trestu,“ konstatoval obhájce obžalovaného Jan Herout z Jihlavy. Rozsudek je tak pravomocný.

Domácí teror musela žena a její děti podle soudu snášet více než deset let. Hlavně pod vlivem alkoholu na ně muž křičel a vulgárně jim nadával. Do manželky strkal, bil ji její vlastní rukou do obličeje či ji opakovaně mlátil pěstí do rukou a hrudi. Po poškozené navíc házel různé předměty, v jednom případě dokonce kuchyňský nůž.

Vše vyvrcholilo loni na konci března po návratu poškozené z práce. Jan K. ji znovu začal v opilosti slovně i fyzicky napadat. Mimo jiné jí vyčítal, že se nedokáže postarat o domácnost. Do emotivní hádky vtáhl i dceru, kterou vzal za ruku a nutil ji říct, že je matka k ničemu. Když se matka dcery zastala, chytil ji muž za oblečení a začal ji mlátit pěstí do hrudi a slovně urážet. Když si chtěla po telefonu zavolat pomoc, omotal jí kolem krku oděv a řval na ni, že ji zabije. Osvobodila se, až když ho kopla vší silou do rozkroku. Policie násilníka vykázala na deset dní ze společného obydlí. Jenže on na to nedbal a ženu několikrát kontaktoval. Nakonec skončil ve vazbě.

U soudu Jan K. trval na tom, že manželku ani děti nikdy netýral. Žena si to podle něj všechno vymyslela, protože se s ním chtěla rozvést. Připustil sice občasné konflikty, ale ty byly podle něj vzájemné a mnohdy vyvolané manželkou.

Policisté vykázali přes padesát lidí

Případ z Třeště je jeden z mnoha, jenž musela police na Vysočině v loňském roce řešit. Na celé Vysočině zaevidovali celkem 359 případů s incidentem se znaky domácího násilí.

Kvůli násilnostem museli ze společného obydlí vykázat celkem třiapadesát lidí. Opakovaně bylo vykázáno třináct z nich. Oproti roku 2019 to bylo z celkového počtu vykázání o dvacet osob méně. Pouze ve čtyřech případech šlo o ženy. Nejstarší vykázanou osobou byla čtyřiasedmdesátiletá žena.

„Nejčastějšími faktory domácího násilí bývá slovní a fyzické násilí, neustálé kontrolování ohrožené osoby a přítomnost alkoholu nebo drog u osoby agresora. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach a psychické problémy. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři,“ upozorňuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Statistika vykázání: