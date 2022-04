„Mohu potvrdit, že vyšetřujeme násilný trestný čin, k němuž došlo v Polné. Na obviněného byl podán návrh na vzetí do vazby,“ potvrdil Deníku Vysočina dozorující státní zástupce z Jihlavy Jan Adam.

Útočníkem je podle informací Deníku Vysočina majitel firmy Zdenek R. z Polné. Policisté ho obvinili ze závažného trestného činu vydírání se zbraní a pokusu o těžkou újmu na zdraví. Za to mu hrozí trest od pěti do dvanácti let. Závažnost činu podtrhuje skutečnost, že si případ převzali jihlavští kriminalisté z oddělení vražd.

Vazební zasedání se konalo ve čtvrtek 7. dubna dopoledne u Okresního soudu v Jihlavě. „Soud návrh na vazbu akceptoval z důvodu možného vyhýbání se trestnímu stíhání a z obavy, že by mohl obviněný v trestné činnosti pokračovat,“ vysvětlil Adam.

Hudler se na Dukle smál, tekla slivovice. Lidé vzkázali Jágrovi: Jdi do důchodu

Od soudu Zdenka R. Převezla eskorta do vazební věznice v Brně. V případě podání obžaloby bude kauzu řešit Krajský soud v Brně.

Co přesně se ve firmě stalo a proč, policie nadále vyšetřuje. Podle informací Deníku Vysočina se ale oba muži mezi sebou pohádali kvůli majetkovému vypořádání. Poškozený odmítl s majitelem firmy podepsat smlouvu, která měla finanční věci řešit. „Obviněného to rozlítilo natolik, že si došel do přilehlé kuchyňky pro nůž a poškozeného napadl. Útok byl veden větší silou,“ přiblížil okolnosti napadení žalobce Adam.

Napadený muž se bránil a útočník postupně takzvaně vychladl a s napadáním nakonec sám přestal. Skončil v policejní cele.

Není vyloučeno, že kdyby se poškozený aktivně nebránil, mohl dopadnout daleko hůř. Údery nožem měl být podle informací Deníku obviněný vést s nápřahem a shora. Poškozený měl mít navíc pocit, že mu jde skutečně o život.

Součástí vyšetřování budou i znalecké posudky jak z oboru zdravotnictví, tak psychologie a psychiatrie. Ty by měly přinést částečné odpovědi na to, proč obviněný reagoval na krizovou situaci neadekvátním násilným útokem. V minulosti už byl souzený a důvod naznačuje dlouhodobější neshody mezi ním a zaměstnancem, kterého už jednou v minulosti napadl. Stalo se to na podzim 2007 v jednom z polenských barů. V roce 2009 za to soud Zdenka R. uznal vinným z výtržnictví. Soud nakonec od potrestání upustil.