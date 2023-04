Bureše poslal soud do vězení na pět let a Klementa na čtyři. Stalo se tak po zásahu Vrchního soudu v Olomouci, který případ vrátil do Brna k novému projednání. „Odvolací soud nepovažoval některé důležité body v obžalobě za prokázané,“ uvedl žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.