Třiačtyřicetiletému Matoušovi vyšel pozitivní test na koronavirus 7. května v jihlavské nemocnici. I přesto, že mu krajská hygiena nařídila izolaci, si o třináct dní později zavolal taxík a nechal se vozit po Jihlavě. Tentýž taxík pak Matouše ještě vezl v deset večer z Jihlavy do Telče. To, že je nakažený, taxikářka nevěděla.

Podle obžaloby tak vědomě šířil nakažlivou nemoc, za což mu hrozilo vězení od šesti měsíců do tří let. Matouš se k tomu odmítl na policii vyjádřit.

Před soudem se pak ke všemu přiznal, včetně toho, že od ledna 2020 do května 2021 prodal nebo opatřil pervitin nejméně šesti lidem, především v okolí svého bydliště. U soudu prohlásil vinu v plném rozsahu a i díky tomu dostal mírný roční trest s podmínkou na tři roky. V minulosti už byl za drogovou trestnou činnost odsouzen. Z posledního výkonu trestu vyšel na svobodu 5. října 2013. V rejstříku trestů má už pět záznamů. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Matouš není první, který byl na Vysočině odsouzen za šíření nakažlivé nemocnici v souvislosti s covidem–19. Jako první si to odskákal známý výtržník Petr Špak z Jihlavy. Ten vědomě porušil karanténu, když odešel z ubytovny a toulal se po městě. Soud ho nakonec poslal do vězení na tři roky.

Letos v červenci pak na porušení karantény doplatil invalidní důchodce Luděk R. z Jihlavska. Na počátku dubna si potřeboval dojet pro barvy do obchodu. Během jízdy způsobil v ulici Smrčenská v Jihlavě dopravní nehodu. Tak se přišlo na to, že měl být kvůli pozitivnímu testu jeho i příbuzných v karanténě. Za zločin šíření nakažlivé nemoci v době nouzového stavu mu hrozil trest od dvou do osmi let. Nakonec odešel s trestem na dva roky s podmíněným odkladem na jeden rok.

V říjnu pak Okresní soud v Pelhřimově trestal podmínkou dva vietnamské obchodníky za to, že vyrazili na nákup do jednoho z tamních nákupních domů, přestože předtím měli pozitivní test na covid–19.