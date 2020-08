„Obžalovaný se na útok nožem připravoval a poškozeného bodl do zad,“ popisoval v pondělí u Okresního soudu v Jihlavě žalobce Ivo Novák.

Incident se stal loni v červnu kolem půl třetí ráno před sportovním barem Sklípek na Masarykově náměstí v Jihlavě. Podle obžaloby ho mají na svědomí osmadvacetiletý Roman Stojka a jeho o osm let mladší jmenovec Roman Stojka. Oba obžalovaní, kteří nejsou příbuzní, se k činu přiznali. Stojka starší řekl, že si na to vzhledem k opilosti nepamatuje.

„Nůž byl můj, nosil jsem ho i na obranu,“ uvedl a od soudu nakonec odešel s výchovným trestem. Dostal tři roky s podmínkou na pět let. Jeho mladšího kumpána soud poslal do vězení na čtrnáct měsíců, protože byl v podmínce a kromě rvačky má na svědomí i několik krádeží v jihlavských obchodech.

Přestože státní zástupce navrhoval poslat do vězení i staršího z obou mužů, s rozsudkem nakonec souhlasil a odvolávat se nebude. Soud vzal v případě Stojky staršího v potaz několik polehčujících okolností, z nichž nejvýznamnější bylo doznání, lítost a dosavadní bezúhonnost a také to, že rány nožem byly spíše povrchové škrábance.

„Musíme posuzovat faktické následky, nikoli úvahy, co by se mohlo stát,“ poznamenal soudce Vladimír Sova. Přidal i vyčítavou poznámkou směrem k personálu baru. „Už od dob Haška a hospodského Palivce je jasné, že podnapilé osoby se do hospody nepouštějí. Kdyby to dodržovali i ve Sklípku, nemuselo by se tohle dít.“

Obtěžoval dívky

Oba Stojkové byly v době incidentu značně opilí. Stojka starší přiznal, že měl v sobě i drogy. Ten vysvlečený do půl těla před barem nejprve obtěžoval tři kolemjdoucí dívky. Pak oba muži vešli do baru, kde napadli jiného hosta.

Konflikt pravděpodobně vznikl kvůli tomu, že měl host venku močit na zeď baru. Stojka starší jednoho z hostů napadl pěstí a pak směrem k baru hodil skleněný půllitr s uchem. Sklenice zasáhla do ruky hosta a od ně se dorazila do hlavy jinému člověku a zranila ho v oblasti spánku.

Padly další rány pěstí. Incident pokračoval venku, kde Stojka starší vytáhl na hosta vystřelovací nůž a snažil se jím zepředu soka zasáhnout do hrudníku. Když se dal napadený na útěk, bodl Stojka muže do zad. Oba Stojkové z místa utekli, jenže za nějakou dobu se k baru vrátili a skončili v rukou policie. Po incidentu, který zachytily městské kamery, museli být ošetření dva hosté baru, kteří utrpěli lehčí poranění od nože a půllitru.