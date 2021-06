„Záměr vydávat tablety pro výrobu drog za vitamínové doplňky jim na Vysočině překazila ostražitá hlídka mobilního dohledu z celního úřadu,“ řekl mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman.

Dvojice Bulharů převážela téměř 77 kilogramů pseudoefedrinu. Na dotaz, odkud, kam a co veze, řidič odpověděl, že veze léky z Bulharska do Dánska. „V nákladovém prostoru se v papírových krabicích nacházely šumivé tablety s vitamínem C a plastové dózy označené jako tablety Calcium Magnesium. Tyto dózy se celníkům jevily podezřelé, proto provedli test a ten reagoval na amphetamin,“ popsal Zeman.

Speciální spektrometr pak tablety vyhodnotil jako pseudoefedrin. „Řidič i spolujezdec byli na místě zadrženi a po provedení dalších procesních úkonů byli eskortováni do cel předběžného zadržení v Jihlavě,“ doplnil mluvčí.

„Vyšetřovatel obvinil dva muže ve věku 31 let a 39 let ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ upřesnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Soudce Okresního soudu v Jihlavě poslal oba obviněné cizince do vazby do Brna. V případě prokázání viny jim hrozí odnětí svobody v trvání osmi až dvanácti let.

Případ se stal 29. května ráno na parkovišti čerpací stanice Pávov ve směru na Prahu.